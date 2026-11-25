Advertisement

تتيح ساعات "آبل" الذكية لمستخدميها إمكانية معرفة الوقت من دون النظر إلى الشاشة أو سماع أي إشعار صوتي، بفضل ميزة تُعرف باسم "Taptic Time"، تعتمد على إرسال نبضات اهتزازية إلى معصم المستخدم.وتعمل الميزة من خلال الضغط بإصبعين على واجهة الساعة، لتصدر سلسلة من الاهتزازات القصيرة والطويلة التي تشير إلى الساعات والدقائق.وتوفر الميزة ثلاثة أنماط مختلفة، الأول يتيح معرفة الوقت بدقة من خلال نبضات ترمز إلى الأرقام، والثاني يعتمد على اهتزازات مختصرة تحدّد الوقت ضمن نطاق 15 دقيقة، فيما يستخدم الثالث شيفرة "مورس" للتعبير عن الأرقام.ويمكن تفعيل الخاصية عبر الدخول إلى إعدادات الساعة، واختيار قسم "الساعة"، ثم تشغيل ميزة "Taptic Time" وتحديد النمط المناسب، كما يمكن ضبطها من خلال تطبيق الساعة على هاتف "آيفون".وتُعدّ هذه الخاصية مفيدة خلال الاجتماعات والمناسبات التي لا يرغب فيها المستخدم بالنظر إلى شاشة ساعته، فضلاً عن تسهيل معرفة الوقت للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.