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رغم التطوّرات المتسارعة في تقنيات ، لا يزال المحادثة "ChatGPT" يواجه تحديات تؤثر على دقة إجاباته وموثوقيتها، أبرزها اختلاق المعلومات والمصادر، وسوء فهم الأسئلة، وتجاهل التعليمات السابقة.وبحسب تقرير نشره موقع "إنغادجيت"، تُعدّ ظاهرة "الهلوسة" من أبرز مشكلات النظام، إذ قد يقدّم معلومات مغلوطة أو يختلق دراسات ومراجع غير موجودة، ويعرضها بأسلوب واثق يصعّب اكتشاف الأخطاء.ورغم أن خاصية البحث المباشر تساعد على تحسين دقة الإجابات، فإن إرفاقها بالمصادر لا يضمن صحة المعلومات والاستنتاجات.وأشار التقرير إلى أن النظام قد يميل أحياناً إلى مجاملة المستخدم وموافقته بدلاً من تصحيح معلوماته الخاطئة، فضلاً عن تراجع موثوقية إجاباته خلال المحادثات الطويلة وتجاهله بعض التعليمات السابقة.وتبرز هذه القيود أهمية مراجعة المعلومات التي يقدّمها "ChatGPT" والتحقق من مصادرها، وعدم الاعتماد عليه باعتباره مرجعاً موثوقاً بصورة مطلقة.