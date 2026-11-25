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يختبر تطبيق " " ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة مقاطع صوتية إلى الملصقات، بحيث يمكن بمجرد النقر عليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل داخل المحادثات.وبحسب موقع "إنغادجيت" التقني، ظهرت الميزة ضمن التحديث التجريبي رقم 2.26.41.3 لأجهزة أندرويد، وفقاً لموقع "WABetaInfo" المتخصص في متابعة تحديثات التطبيق.وتتيح الخاصية إنشاء ملصقات صوتية من مقاطع الفيديو المحفوظة على الهاتف، مع إمكانية الاحتفاظ بالصوت الأصلي للفيديو أو تسجيل صوت جديد أو اختيار ملف صوتي من الجهاز.ويمكن للمستخدمين حفظ الملصقات بعد إعدادها ومشاركتها في المحادثات الفردية والمجموعات.ولا تزال الميزة في مرحلة الاختبار، فيما لم يعلن "واتساب" حتى الآن موعد طرحها لجميع المستخدمين.