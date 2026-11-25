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يواجه مستخدمو الهواتف الذكية أحياناً صعوبة في استخدام شاشات اللمس عندما تكون أيديهم مبللة، إذ تتأخر استجابة الشاشة أو تنفّذ أوامر غير مقصودة، وهو أمر لا يرتبط بالضرورة بوجود عطل تقني، بل بطريقة عمل وتأثّرها بالرطوبة.وتعتمد معظم الهواتف الحديثة على تقنية الشاشات اللمسية السعوية، التي تستشعر موضع الإصبع من خلال التغيّرات التي تحدث في المجال الكهربائي على سطح الشاشة، وتحولها إلى أوامر.وعندما تتجمّع قطرات الماء على الشاشة، خصوصاً إذا كانت تحتوي على أملاح ومعادن مذابة، فإنها تتداخل مع الإشارات الكهربائية، ما يصعّب على الجهاز التمييز بين اللمسات الحقيقية والتغيّرات الناتجة عن الرطوبة.وقد يؤدي ذلك إلى ظهور ما يُعرف بـ"اللمسات الوهمية"، حيث تنفّذ الشاشة أوامر عشوائية من دون أن يلمسها المستخدم فعلياً.ومن الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن الهواتف للماء لا تواجه هذه المشكلة، إذ إن تصنيفات مقاومة الماء، مثل "IP67" و"IP68"، تتعلق بقدرة الجهاز على الحدّ من تسرّب المياه إلى داخله، ولا تضمن دقة استجابة الشاشة أثناء البلل.وفيما تعمل الشركات المصنّعة على تطوير تقنيات تتيح التمييز بين اللمسات البشرية والتداخلات الناتجة عن الرطوبة، ينصح الخبراء بتجفيف اليدين والشاشة بقطعة قماش ناعمة قبل استخدام الهاتف، وتجنّب توصيل الشاحن بالجهاز إذا كان منفذ الشحن مبللاً.