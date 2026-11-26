Advertisement

يعتقد البعض ان سماعات AirPods وعلبة شحنها آمنة تماماً أثناء السفر، لكن وضعها داخل الحقائب المشحونة في عنبر الطائرة قد يشكل خطراً بسبب بطاريات الليثيوم التي تحتوي عليها.وبحسب تقرير لموقع Engadget، فإن بطاريات الليثيوم قد تتعرض في حالات نادرة لارتفاع شديد في الحرارة، ما قد يؤدي إلى انبعاث الدخان أو نشوب حريق، وهي مخاطر يصعب التعامل معها إذا وقع الحادث داخل عنبر الأمتعة.وتشمل احتياطات السلامة أيضاً الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وبنوك الطاقة والكاميرات. وتوصي الأميركية (FAA) بحمل الأجهزة المزودة ببطاريات الليثيوم داخل مقصورة الركاب، فيما يُمنع وضع البطاريات الاحتياطية وبنوك الطاقة في الأمتعة المشحونة.ولا يعني ذلك أن سماعات أبل معرضة للاشتعال بصورة متكررة، لكن الالتزام بإجراءات السلامة يحد من المخاطر المحتملة.لذلك، يُنصح المسافرون بوضع سماعات AirPods وعلبة شحنها داخل حقيبة اليد والاحتفاظ بها معهم طوال الرحلة، بدلاً من وضعها في الحقائب التي تُنقل إلى مخازن الطائرة.(إرم نيوز)