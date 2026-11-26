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أطلق تطبيق " " ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جدولة الرسائل وإرسالها تلقائيًا في موعد يحددونه مسبقًا، من دون الحاجة إلى فتح التطبيق وقت الإرسال.وأعلنت شركة "ميتا"، المالكة للتطبيق، الأربعاء، بدء طرح الميزة عالميًا على هواتف أندرويد وآيفون، لتشمل المحادثات الفردية والمجموعات، والرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو.وتسمح الخاصية بكتابة الرسالة واختيار موعد إرسالها، على أن يتولى واتساب إرسالها تلقائيًا. ويمكن تحديد موعد يتراوح بين 10 دقائق و14 يومًا من وقت إنشائها.ولاستخدامها، يكفي فتح المحادثة وكتابة الرسالة والضغط مطولًا على زر الإرسال، ثم اختيار التاريخ والوقت وتأكيد العملية.ومن أبرز مزايا التحديث أن الرسائل تُرسل حتى لو كان الهاتف مغلقًا أو غير متصل بالإنترنت، إذ تتولى خوادم واتساب تنفيذ العملية في الموعد المحدد، مع الحفاظ على التشفير التام بين الطرفين.كذلك، يمكن للمستخدم مراجعة الرسائل المجدولة من قسم مخصص داخل معلومات المحادثة، وحذف أي منها قبل موعد إرسالها.وبدأت واتساب طرح الميزة عالميًا على نظامي أندرويد وiOS، على أن تصل إلى المستخدمين تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، ما يعني أنها قد لا تظهر لدى الجميع فورًا.وتتيح هذه الإضافة تنظيم الرسائل الشخصية والمهنية مسبقًا، سواء لتهنئة الأصدقاء بالمناسبات أو لإرسال رسائل العمل والتنبيهات في أوقات محددة.