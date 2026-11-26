تخيّل أن يصبح وجهك نجماً في فيلم سينمائي أو إعلان تجاري، من دون أن تغادر منزلك أو تقف أمام الكاميرا. لم يعد الأمر خيالاً، بل واقعاً تفرضه تقنيات ، مع ظهور سوق تتيح للأفراد ترخيص نسخهم الرقمية لشركات الإنتاج مقابل مبالغ مالية.

ويفتح هذا التطور الباب أمام تحول في صناعة الترفيه، إذ لم تعد الوجوه البشرية مرتبطة حصراً بحضور أصحابها، بل أصبحت أصولاً رقمية يمكن تسويق حقوق استخدامها في الأفلام والإعلانات.

الوجه كأصل رقمي

تعتمد الفكرة على إنشاء نسخ رقمية واقعية للأشخاص باستخدام المسح ثلاثي الأبعاد والذكاء الاصطناعي، بما يسمح لشركات الإنتاج باستخدامها من دون الحاجة إلى وجود أصحابها في موقع التصوير.

وتتيح هذه التقنيات محاكاة ملامح الوجه وتعبيراته وحركاته، وتعديلها وفق متطلبات العمل، ضمن حدود الترخيص الممنوح.

منصات صينية وعوائد مالية

تبرز بين الأسواق التي تشهد انتشار هذا النموذج، مع ظهور منصات تتيح للأفراد تسجيل وجوههم وعرض حقوق استخدامها أمام شركات الإنتاج.

وبحسب تقارير إعلامية، تتراوح العوائد المالية المعلنة بين 15 و700 دولار، تبعاً للمنصة وطبيعة الاستخدام وشروط الاتفاق.

ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تزايد اعتماد شركات الإنتاج على الذكاء الاصطناعي لخفض التكاليف وتسريع صناعة المحتوى.

فرص جديدة ومخاوف مهنية

قد يغيّر هذا النموذج طبيعة العمل في المجال الفني، إذ يمكن استخدام النسخ الرقمية لتنفيذ مشاهد من دون حضور أصحابها، كما يتيح لأشخاص لا يعملون في التمثيل تحقيق دخل من ترخيص وجوههم.

لكن هذا التطور يثير مخاوف بشأن مستقبل فرص العمل في قطاع التمثيل، وتأثير التكنولوجيا في قيمة الأداء الإنساني والإبداع الفني، فضلاً عن صعوبة التمييز أحياناً بين المحتوى الحقيقي والمصنوع بالذكاء الاصطناعي.

الخصوصية وحقوق الملكية

تشكل حماية الهوية الرقمية أحد أبرز التحديات، فالموافقة على استخدام الوجه في فيلم أو إعلان لا تعني منح الشركة حق توظيفه في أعمال أخرى من دون قيود.

لذلك، تبرز ضرورة وضع عقود واضحة تحدد مدة الترخيص، وطبيعة الاستخدام، والمقابل المالي، وشروط إنهاء الاتفاق، مع منع أي استخدام مسيء أو غير متفق عليه.

كما تكتسب حماية البيانات البيومترية أهمية خاصة، منعاً لإعادة استخدام النسخ الرقمية بعد انتهاء العقود من دون موافقة أصحابها.

سوق جديدة للوجوه البشرية

لا يقتصر ترخيص الوجوه الرقمية على خفض تكاليف الإنتاج، بل يعكس تحولاً في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الملامح البشرية مورداً قابلاً للاستثمار التجاري.

وبين الفرص المالية والمخاطر القانونية والأخلاقية، يبقى مستقبل هذه السوق مرتبطاً بقدرة التشريعات على مواكبة التكنولوجيا وضمان حق الإنسان في التحكم بصورته وهويته الرقمية.