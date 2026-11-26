أطلقت منصة "إكس"، المملوكة لإيلون ، للمرة الأولى مجموعة من أدوات الرقابة الأبوية المخصصة للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، ما يتيح لأولياء الأمور إدارة تجربة أبنائهم على المنصة، وذلك وفقاً لما أورده موقع "Engadget" التقني.

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وبموجب التحديث الجديد، ستتحول حسابات المراهقين تلقائياً إلى "الوضع المحمي" (Protected Mode)، مع تقييد ظهور الوسائط الحساسة وحظر الإعلانات الموجهة، فضلاً عن توفير أدوات إضافية تمنح العائلات تحكماً أوسع في إعدادات الحساب.



صلاحيات التحكم وحدود الخصوصية

وتمكّن الأدوات الجديدة أولياء الأمور من ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم بشرط موافقة الطرفين عبر مركز المساعدة في المنصة لإدارة ما يصل إلى 5 حسابات لمراهقين في وقت واحد.. وتشمل أبرز الميزات المتاحة للآباء ما يلي:



إدارة الوقت والمتابعين: الاطلاع على المدة التي يقضيها المراهق على المنصة، وتحديد سقف زمني يومي للاستخدام، إضافة إلى اشتراط موافقة ولي الأمر على المتابعين الجدد.



تصفية المحتوى والتوصيات: حصر اقتراحات تبويب "لك" (For You) في الحسابات التي يتابعها المراهق بالفعل، وحظر كلمات محددة، وإيقاف المحتوى الحساس.



ضبط الرسائل الخاصة: هوية الأشخاص المسموح لهم بإرسال رسائل مباشرة للمراهق، ومعرفة الحسابات التي تواصل معها بشكل فردي.



وفي المقابل، أكدت المنصة أن هذه الإجراءات توازن بين الحماية والخصوصية؛ إذ لا تتيح لأولياء الأمور قراءة محتوى الرسائل الخاصة، أو الاطلاع على سجل البحث والمشاهدة، أو النشر نيابة عن المراهق.





ضغوط تنظيمية وانتقادات للمنصة

ويشير التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد خمس سنوات شهدت فيها المنصة انتقادات حادة بسبب انتشار خطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، والتزييف العميق، وضعف الإشراف على المحتوى.



ورغم إقرار "إكس" بأنها غير مصممة أو موجهة للأطفال حيث تشترط ألا يقل عمر المستخدم عن 13 عاماً أكدت التزامها بتوفير حماية إضافية للفئات الشابة، في خطوة يُرجح أنها تهدف إلى الامتثال للتشريعات واللوائح التنظيمية الحالية والمرتقبة في عدة دول وولايات.

