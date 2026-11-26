أطلق تطبيق التحكم عن بُعد الشهير "Screens"، التابع لشركة "Edovia"، تحديثاً جديداً يحمل الرقم (5.10.6) يتيح لمستخدمي هاتف "آيفون ديو" القابل للطي تحويل هواتفهم إلى حاسوب " " مصغّر، وذلك وفقاً لما أورده موقع "Engadget" التقني.

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وتعتمد الميزة الجديدة، التي تحمل اسم "وضع اللابتوب" (Laptop Mode)، على طيّ الهاتف جزئياً بزاوية تشبه الحاسوب المحمول؛ حيث يُخصّص النصف العلوي من الشاشة لعرض واجهة الحاسوب الذي يتم التحكم به عن بُعد، بينما يتحول النصف السفلي إلى لوحة مفاتيح ولوحة تتبع (Trackpad) افتراضية.



مميزات لوحة المفاتيح والتتبع



تدعم لوحة المفاتيح الافتراضية لغات متعددة، مع إمكانية السحب للأسفل على الأزرار لإظهار الرموز والأحرف البديلة على غرار أجهزة "آيباد"، كما تدعم لوحة التتبع إيماءات التحكم الخاصة بالتطبيق.



ورغم أن هذه الأدوات اللمسية لا تُعد بديلاً كاملاً للوحات المفاتيح الفعلية، فإنها توفر حلاً عملياً للاستخدام السريع أو الكتابة القصيرة.



تحديات المطورين مع التصميم الجديد ويتيح تطبيق "Screens" للمستخدمين حواسيبهم انطلاقاً من أجهزة "آيفون" و"آيباد" وحواسيب "ماك" الأخرى، وصولاً إلى نظارة "فيجن برو".



ويشير التقرير إلى أن التصميم غير المسبوق لهاتف "آيفون ديو" يفتح الباب أمام المطورين لابتكار تجارب استخدام فريدة، رغم التحديات التي قد تواجه بعض المنصات في التكيف معه؛ إذ كان رئيس منصة "إنستغرام"، ، قد صرّح مؤخراً بأن تصميم نسخة من التطبيق تتناسب بسلاسة مع هذا الهاتف سيكون "تحدياً كبيراً".

