تستعد شركة Nothing لدخول مرحلة جديدة في تطوير السماعات اللاسلكية، مع كشفها عن جهازها الجديد Ear (note) ، الذي لا يقتصر دوره على وإجراء المكالمات، بل يضيف مجموعة من الوظائف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أبرزها تسجيل المحادثات وتحويلها إلى نصوص مكتوبة وملخصات منظمة.

ومن المقرر أن تطلق الشركة السماعة رسمياً في الثامن من كانون الأول المقبل، في خطوة تعكس توجهها نحو ابتكار أجهزة قادرة على جمع المعلومات المرتبطة بالأنشطة اليومية للمستخدم، وتوفيرها للمساعدات الذكية للاستفادة منها في تقديم إجابات ومساعدة أكثر ارتباطاً بالسياق.

وتعتمد السماعة الجديدة على ميكروفونات مدمجة في وحدتي الاستماع وعلبة الشحن، تتيح تسجيل المكالمات الهاتفية، إلى جانب الاجتماعات والمحادثات المباشرة والملاحظات الصوتية الشخصية. كما زُوّدت علبة الشحن بزرَّين مخصصين لهذه الوظائف، هما TALK لتسجيل الصوت، وRECORD لبدء عملية التسجيل.

وبحسب ما أوردته «بلومبرغ»، استناداً إلى عرض قدمه المؤسس المشارك للشركة كارل باي، يمكن معالجة التسجيلات وتحويلها إلى نصوص قابلة للقراءة، فضلاً عن إعداد ملخصات تتضمن أبرز ما دار في المحادثات والنقاط التي تستدعي المتابعة لاحقاً. وتُدار هذه المواد من خلال تطبيق مخصص يتيح للمستخدم الوصول إلى تسجيلاته والنصوص والملخصات الناتجة عنها.

ولا تتوقف وظائف الجهاز عند التسجيل والتلخيص، إذ يُتوقع أن يدعم التواصل مع مجموعة من وكلاء ، إلى جانب نظام للتحكم الصوتي طورته الشركة، بما يسمح للمستخدم بالتفاعل مع المساعدات الذكية عبر محادثات صوتية متبادلة. إلا أن تفاصيل الخدمات المتاحة، ومدى توافقها مع الهواتف المختلفة، لم تُحسم بعد.

ويرتكز هذا التوجه على فكرة أن كفاءة المساعدات الذكية لا تتعلق بقدراتها التقنية فحسب، بل أيضاً بمدى امتلاكها معلومات عن سياق حياة المستخدم واحتياجاته. وفي هذا الإطار، وصف كارل باي الجهاز بأنه أول منتجات الشركة ضمن مسار يهدف إلى تطوير أجهزة توفر للذكاء الاصطناعي سياقاً أوسع عن الأنشطة اليومية.

وعلى مستوى التصميم، تأتي علبة الشحن بهيكل من الألومنيوم وحواف بارزة، مع نوافذ شفافة تستحضر الطابع البصري المعروف في منتجات Nothing، فيما استوحت الشركة زري التسجيل من أدوات التحكم التقليدية في أجهزة «ووكمان» القديمة. وتدعم السماعات تقنية الصوت عالي الدقة Hi-Res Audio، وتصف الشركة جودتها بأنها الأفضل ضمن سماعاتها داخل الأذن حتى الآن.

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه متنامٍ لتوسيع استخدام السماعات اللاسلكية، بحيث تتحول من أدوات للاستماع وإجراء المكالمات إلى واجهات للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي. فقد أتاحت «جوجل» التفاعل الصوتي مع مساعدها «جيميناي» عبر سماعات Pixel Buds Pro 2، فيما أضافت «أبل» إلى سماعات AirPods Pro 3 مزايا تشمل الترجمة الفورية وقياس معدل ضربات القلب.

ورغم تحديد موعد الإطلاق في الثامن من كانون الأول، لم تعلن Nothing حتى الآن عن سعر Ear (note) أو الأسواق التي ستتوفر فيها، كما لم تكشف عن تفاصيل البطارية، أو احتمال فرض اشتراكات على خدمات الذكاء الاصطناعي، أو اللغات التي ستدعمها خاصية تحويل التسجيلات إلى نصوص وتلخيصها.