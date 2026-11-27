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قامت منصة «إكس»، المملوكة لإيلون ، بإطلاق للمرة الأولى أدوات رقابة أبوية مخصصة للمستخدمين بين 13 و17 عاماً، تتيح لأولياء الأمور إدارة استخدام أبنائهم للمنصة وتعزيز حمايتهم من المحتوى غير الملائم، وفق موقع «Engadget» التقني.وبموجب التحديث الجديد، تتحول حسابات المراهقين تلقائياً إلى الوضع المحمي، مع تقييد ظهور الوسائط الحساسة وحظر الإعلانات الموجهة.وتسمح الأدوات الجديدة للآباء بمتابعة وقت استخدام أبنائهم، وتحديد سقف يومي له، والموافقة على المتابعين الجدد، فضلاً عن تصفية المحتوى والتوصيات والتحكم بالأشخاص المسموح لهم بإرسال رسائل خاصة.في المقابل، أكدت المنصة أن الرقابة لا تشمل قراءة الرسائل الخاصة أو الاطلاع على سجل البحث والمشاهدة، حفاظاً على خصوصية المراهقين.وتأتي هذه الخطوة وسط انتقادات متواصلة للمنصة بشأن انتشار المحتوى الضار والمعلومات المضللة، وفي ظل ضغوط تنظيمية متزايدة لتعزيز حماية المستخدمين القاصرين.