اشتكى عدد من مستخدمي هواتف سامسونغ
غالاكسي من استنزاف سريع للبطارية وتراجع مؤشر صحتها، عقب تثبيت تحديث «One UI 9.0» القائم على نظام «android
17»، ما أثار مخاوف بشأن تأثير التحديث في عمر البطاريات.
وبحسب موقع Gizmochina، طالت الشكاوى خصوصاً مستخدمي هاتفي «galaxy
S24 Ultra» و«galaxy s25
Ultra»، فيما أشار مشرف في منتدى دعم «Samsung Members» إلى أن مشكلة مؤشر صحة البطارية ستُعالج عبر تحديث «One UI 9.5».
ولا يزال سبب المشكلة غير واضح، إذ يُحتمل أن يكون الخلل مرتبطاً بطريقة احتساب صحة البطارية وعرض نسبتها، وليس بالضرورة بتدهور فعلي في مكوناتها.
وتختبر سامسونغ حالياً إصدار «One UI 9.5»، لكن مستخدمي الهواتف المتأثرة قد يضطرون إلى الانتظار حتى وصول التحديث إلى أجهزتهم، إذ لم تعلن الشركة موعداً محدداً لذلك.
ويبقى من غير المعروف ما إذا كان التحديث المرتقب سيعالج استنزاف الشحن فعلياً أم سيصحح فقط مؤشرات صحة البطارية. (إرم نيوز)