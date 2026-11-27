Advertisement

اشتكى عدد من مستخدمي هواتف غالاكسي من استنزاف سريع للبطارية وتراجع مؤشر صحتها، عقب تثبيت تحديث «One UI 9.0» القائم على نظام « 17»، ما أثار مخاوف بشأن تأثير التحديث في عمر البطاريات.وبحسب موقع Gizmochina، طالت الشكاوى خصوصاً مستخدمي هاتفي « S24 Ultra» و« Ultra»، فيما أشار مشرف في منتدى دعم «Samsung Members» إلى أن مشكلة مؤشر صحة البطارية ستُعالج عبر تحديث «One UI 9.5».ولا يزال سبب المشكلة غير واضح، إذ يُحتمل أن يكون الخلل مرتبطاً بطريقة احتساب صحة البطارية وعرض نسبتها، وليس بالضرورة بتدهور فعلي في مكوناتها.وتختبر سامسونغ حالياً إصدار «One UI 9.5»، لكن مستخدمي الهواتف المتأثرة قد يضطرون إلى الانتظار حتى وصول التحديث إلى أجهزتهم، إذ لم تعلن الشركة موعداً محدداً لذلك.