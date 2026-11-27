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وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على المطورين تحديد ما إذا كانوا يمارسون نشاطاً تجارياً عبر تطبيقاتهم، وفقاً للتشريعات المعمول بها في المتحدة والاتحاد ، بما فيها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).



وتطلب "غوغل" من المطورين الذين يحققون دخلاً منتظماً من تطبيقاتهم، أو يجرون معاملات بصورة متكررة، تصنيف أنفسهم باعتبارهم جهات تجارية، وتقديم بيانات هويتهم التجارية ورقم هاتفهم وعنوانهم.



ويتعين عليهم استكمال هذا التصنيف بحلول الأول من شباط 2027. تعتزم شركة " " نشر أرقام الهواتف والعناوين الفعلية لمطوري تطبيقات نظام "أندرويد" على مستوى العالم، اعتباراً من الأول من آذار 2027، في خطوة أثارت انتقادات، خصوصاً من المطورين المستقلين الذين يعملون من منازلهم ويخشون كشف بياناتهم الشخصية.وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على المطورين تحديد ما إذا كانوا يمارسون نشاطاً تجارياً عبر تطبيقاتهم، وفقاً للتشريعات المعمول بها في المتحدة والاتحاد ، بما فيها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).وتطلب "غوغل" من المطورين الذين يحققون دخلاً منتظماً من تطبيقاتهم، أو يجرون معاملات بصورة متكررة، تصنيف أنفسهم باعتبارهم جهات تجارية، وتقديم بيانات هويتهم التجارية ورقم هاتفهم وعنوانهم.ويتعين عليهم استكمال هذا التصنيف بحلول الأول من شباط 2027.





وأثارت الخطوة مخاوف المطورين المستقلين الذين يديرون أعمالهم من منازلهم، إذ قال أحدهم لموقع "ذا إليك" إن نشر عناوين منازل المطورين يمثل انتهاكاً للخصوصية.



واضطر بعض المطورين، بحسب التقرير، إلى استئجار مكاتب تجارية لتجنب عناوين إقامتهم.



وتزداد المخاوف بسبب أن "غوغل" لا تقبل استخدام صناديق البريد بديلاً عن العنوان الفعلي، خلافاً لشركة "أبل"، التي تسمح بهذا الخيار في بعض الحالات. ووفقاً لموقع "إنغادجيت" التقني، لن يقتصر ظهور هذه البيانات على المستخدمين في والمملكة المتحدة، بل ستصبح متاحة لمستخدمي التطبيقات حول العالم، بمجرد دخول القواعد حيز التنفيذ في آذار 2027.وأثارت الخطوة مخاوف المطورين المستقلين الذين يديرون أعمالهم من منازلهم، إذ قال أحدهم لموقع "ذا إليك" إن نشر عناوين منازل المطورين يمثل انتهاكاً للخصوصية.واضطر بعض المطورين، بحسب التقرير، إلى استئجار مكاتب تجارية لتجنب عناوين إقامتهم.وتزداد المخاوف بسبب أن "غوغل" لا تقبل استخدام صناديق البريد بديلاً عن العنوان الفعلي، خلافاً لشركة "أبل"، التي تسمح بهذا الخيار في بعض الحالات.

وتختلف سياسة الشركتين أيضاً في نطاق نشر البيانات، إذ تقتصر "أبل" على إظهار بيانات المطورين التجاريين للمستخدمين في البلدان الأوروبية التي تفرض تشريعاتها ذلك، بينما تعتزم "غوغل" إتاحتها عالمياً.



وحذرت الشركة من أن عدم الالتزام بمتطلبات الإفصاح قد يؤدي إلى منع تحديث التطبيقات، وصولاً إلى حذفها من متجر "غوغل بلاي"، مع احتمال امتداد الحظر إلى جميع الأسواق، وليس أوروبا وحدها.



ويضع القرار المطورين المستقلين أمام معادلة صعبة بين مواصلة تحقيق الدخل من تطبيقاتهم والامتثال لمتطلبات الإفصاح عن بيانات الاتصال والعنوان، في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن حدود الخصوصية في اقتصاد التطبيقات الرقمية. (إرم نيوز)