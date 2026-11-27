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رغم دخول التشريعات الأوروبية الخاصة بـ"الحق في الإصلاح" حيز التنفيذ في 31 2026، لا يزال ارتفاع تكاليف صيانة الهواتف الذكية يشكّل عائقاً أمام المستهلكين، ما يجعل استبدال الأجهزة في بعض الحالات أكثر جدوى من إصلاحها.وأظهرت دراسة أجرتها منظمة المستهلك الأوروبية، وشملت ست دول، أن سعر شاشة أحد الهواتف من الفئة الراقية تجاوز 400 (432 دولاراً)، أي نحو 30% من سعر الجهاز عند إطلاقه، من دون احتساب أجور الصيانة والضرائب والشحن.وتتفاقم المشكلة مع تراجع القيمة السوقية للهواتف بمرور الوقت، في مقابل استمرار ارتفاع أسعار قطع الغيار.ورغم إلزام التشريعات الأوروبية الشركات المصنّعة بتوفير القطع والأدوات وأدلة الصيانة، فإنها لا تحدد سقفاً واضحاً للأسعار، ما يحدّ من الجدوى الاقتصادية للإصلاح.ولا تقتصر العقبات على التكاليف المالية، إذ تتطلب بعض الهواتف إجراءات برمجية للتحقق من القطع المستبدلة، وقد تتعطل بعض الوظائف، مثل التعرّف على الوجه وبصمة الإصبع، إلى حين استكمال عملية المعايرة.كذلك، تفرض تصاميم بعض الأجهزة استبدال مجموعة كاملة من المكونات عند تعطل جزء صغير منها، ما يرفع فاتورة الصيانة.وأظهرت دراسة للوكالة للتحول البيئي أن 80% من الفرنسيين يعتبرون السعر العامل الأهم عند اختيار خدمات الإصلاح، فيما يرى 77% أن الشركات تصعّب الصيانة بسبب ارتفاع أسعار القطع أو ندرتها وصعوبة الوصول إلى أدلة الإصلاح.وفي ظل هذه التحديات، يبقى نجاح التشريعات الجديدة مرهوناً بخفض تكاليف الصيانة وتخفيف القيود التقنية، بما يجعل إصلاح الهواتف خياراً اقتصادياً منافساً لشراء أجهزة جديدة.