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وافقت الفيدرالية الأميركية على طلب شركة " "، المملوكة للملياردير ، نشر ما يصل إلى مليون قمر اصطناعي في مدار الأرض، ضمن مشروع يهدف إلى إنشاء شبكة من مراكز البيانات في الفضاء لتلبية الطلب المتزايد على تقنيات .ويقوم المشروع، الذي يحمل اسم "ستارمايند"، على تزويد الأقمار الاصطناعية بوحدات حوسبة متطورة لمعالجة البيانات في الفضاء، والاستفادة من الطاقة الشمسية لتقليل تكاليف التشغيل والحدّ من الأثر البيئي لمراكز البيانات الأرضية.وبحسب الترخيص، يتعيّن على الشركة البدء بنشر الأقمار الاصطناعية بحلول تشرين الثاني 2033، ووضع 100 ألف قمر في المدار بحلول عام 2035، ونصف العدد المصرّح به بحلول عام 2038.ومن المقرر أن تعمل الأقمار على ارتفاعات تتراوح بين 500 وألفي كيلومتر فوق سطح الأرض، وتعتمد على تقنيات الاتصال الضوئي لتبادل البيانات وربطها بشبكة "ستارلينك".غير أن تنفيذ المشروع لا يزال يواجه تحديات تقنية ولوجستية، أبرزها خفض تكاليف الإطلاق، فيما أثارت شركات منافسة، بينها "أمازون"، تساؤلات بشأن قدرة "سبيس إكس" على نشر هذا العدد الهائل من الأقمار الاصطناعية.ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشركة ستنشر كامل العدد الذي حصلت على ترخيص بإطلاقه.