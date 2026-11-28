Advertisement

كشفت تسريبات تقنية عن تغييرات محتملة في تصميم هاتفي آيفون 18 e وآيفون Air 2 أبرزها إعادة تصميم وحدة الكاميرا الخلفية في الأول، وإضافة عدسة ثانية إلى الهاتف فائق النحافة، وفق صور هندسية نشرها موقع «إنغادجت».وأظهرت الصور أن «آيفون 18e» قد يحصل على وحدة كاميرا شبه مربعة تضم عدسة واحدة وفلاشاً وميكروفوناً، في تغيير عن تصميم الجيل الحالي الذي لا يتضمن نتوءاً بارزاً للكاميرا.أما «آيفون Air 2»، فتشير التسريبات إلى أنه سيأتي بكاميرتين خلفيتين بدلاً من واحدة، إحداهما واسعة المجال، مع الحفاظ على سماكة الهاتف البالغة نحو 5.6 مليمترات، في خطوة قد تعالج الانتقادات التي طالت قدرات التصوير في الجيل الأول.وتتوافق هذه المعلومات مع تقارير سابقة لمصادر متخصصة في «أبل»، تحدثت عن تحسينات مرتقبة في كاميرات الهاتفين.ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن هذه الأجهزة خلال ربيع العام المقبل، إلا أن التصميمات والمواصفات المسربة تبقى غير نهائية، وقد تخضع للتعديل قبل الإطلاق الرسمي.