قد تتحول كاميرا الكمبيوتر المحمول (اللابتوب) إلى وسيلة للتجسس على المستخدمين وانتهاك خصوصيتهم، في ظل تطور أساليب الاختراق الإلكتروني وإمكانية التحكم بأجهزة الكمبيوتر عن بُعد من دون علم أصحابها.



ولم يعد التجسس يتطلب استخدام كاميرات خفية أو أجهزة معقدة، إذ يمكن لبعض البرمجيات الخبيثة تشغيل كاميرا الكمبيوتر والوصول إلى محتويات الجهاز، وهو ما يفسر لجوء كثيرين إلى تغطية عدسة الكاميرا باعتبارها إجراءً وقائياً لحماية الخصوصية.

Advertisement ولم يعد التجسس يتطلب استخدام كاميرات خفية أو أجهزة معقدة، إذ يمكن لبعض البرمجيات الخبيثة تشغيل كاميرا الكمبيوتر والوصول إلى محتويات الجهاز، وهو ما يفسر لجوء كثيرين إلى تغطية عدسة الكاميرا باعتبارها إجراءً وقائياً لحماية الخصوصية.

وبحسب تقارير تقنية، تتيح بعض البرمجيات الخبيثة المعروفة باسم "أدوات الوصول عن بُعد" (RATs) للمخترقين السيطرة على الأجهزة المصابة، بما يشمل تشغيل كاميرات ومراقبة المستخدمين من دون موافقتهم.



وفي العام 2014، أعلن الأميركي توجيه اتهامات إلى أليكس يوتسيل، مالك منظمة "Blackshades"، التي تولّت بيع وتوزيع برمجية خبيثة قادرة على سرقة الملفات والتجسس على المستخدمين عبر كاميرات أجهزتهم.



وتمكنت البرمجية من إصابة أكثر من 500 ألف جهاز كمبيوتر في أكثر من 100 دولة، قبل أن يُحكم على يوتسيل بالسجن لمدة تقارب خمس سنوات.



كيف تحمي كاميرا اللابتوب؟



تتوافر عدة وسائل لحجب عدسة الكاميرا والحد من مخاطر التجسس البصري، أبرزها: وبحسب تقارير تقنية، تتيح بعض البرمجيات الخبيثة المعروفة باسم "أدوات الوصول عن بُعد" (RATs) للمخترقين السيطرة على الأجهزة المصابة، بما يشمل تشغيل كاميرات ومراقبة المستخدمين من دون موافقتهم.وفي العام 2014، أعلن الأميركي توجيه اتهامات إلى أليكس يوتسيل، مالك منظمة "Blackshades"، التي تولّت بيع وتوزيع برمجية خبيثة قادرة على سرقة الملفات والتجسس على المستخدمين عبر كاميرات أجهزتهم.وتمكنت البرمجية من إصابة أكثر من 500 ألف جهاز كمبيوتر في أكثر من 100 دولة، قبل أن يُحكم على يوتسيل بالسجن لمدة تقارب خمس سنوات.تتوافر عدة وسائل لحجب عدسة الكاميرا والحد من مخاطر التجسس البصري، أبرزها:



- استخدام غطاء الخصوصية المدمج في بعض أجهزة الكمبيوتر، خصوصاً تلك التي تنتجها شركتا "Dell" و"Lenovo".



- تركيب غطاء خارجي مزود بآلية انزلاقية تسمح بفتح العدسة وإغلاقها عند الحاجة، شرط ملاءمته للجهاز.



- استخدام قطعة صغيرة من الشريط اللاصق المعتم لحجب العدسة. - استخدام قطعة صغيرة من الشريط اللاصق المعتم لحجب العدسة.



في المقابل، تحذر شركة "آبل" مستخدمي أجهزة "MacBook" من إغلاق أجهزتهم أثناء تركيب أغطية سميكة على الكاميرا، نظراً إلى ضيق المسافة بين الشاشة ولوحة المفاتيح، ما قد يؤدي إلى إتلاف الشاشة.



تغطية الكاميرا وحدها لا تكفي



رغم أهمية حجب عدسة الكاميرا، فإن حماية الخصوصية الرقمية تتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأمنية الإضافية، أبرزها:



- تحديث نظام التشغيل باستمرار لمعالجة الثغرات الأمنية.



- التأكد من تفعيل جدار الحماية (Firewall).



- استخدام برامج موثوقة لمكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة.



- تجنب تنزيل الملفات مجهولة المصدر أو الضغط على الروابط المشبوهة.



- مراجعة أذونات التطبيقات المتعلقة باستخدام الكاميرا والميكروفون.