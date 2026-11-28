قد تكون حبة حصى لا يتجاوز حجمها بضعة مليمترات كافية لإلحاق أضرار جسيمة بشاشة هاتف قابل للطي، وربما تعطيلها بالكامل، وهو ما كشف عنه اختبار أجرته جهة يابانية معنية بحماية المستهلك، سلط الضوء على إحدى نقاط الضعف في تصميم هذه الأجهزة.



ورغم التطور الكبير الذي شهدته تقنيات الهواتف القابلة للطي خلال السنوات الأخيرة، فإن طبيعة شاشاتها المرنة تجعلها أكثر حساسية للضغط الموضعي، خصوصاً عند وجود أجسام صلبة صغيرة بين نصفي الشاشة أثناء إغلاق الجهاز.

Advertisement ورغم التطور الكبير الذي شهدته تقنيات الهواتف القابلة للطي خلال السنوات الأخيرة، فإن طبيعة شاشاتها المرنة تجعلها أكثر حساسية للضغط الموضعي، خصوصاً عند وجود أجسام صلبة صغيرة بين نصفي الشاشة أثناء إغلاق الجهاز.

شكوى تكشف المشكلة



بدأت القضية بعدما تقدم أحد مستخدمي الهواتف القابلة للطي بشكوى إثر تعرض شاشة جهازه لعطل بعد نحو شهرين فقط من الاستخدام، إذ بدأت الشاشة بالوميض بصورة غير طبيعية قبل أن تتحول إلى بالكامل.



وعند فحص الهاتف، رصد الباحثون خدوشاً في منطقتين من الشاشة، بلغت مساحة كل منهما نحو 3 مليمترات مربعة، ما دفعهم إلى الاشتباه في وجود جسم غريب، كحبة حصى صغيرة، بين نصفي الشاشة أثناء إغلاق الجهاز.



اختبار يكشف المخاطر



وللتحقق من هذه الفرضية، وضع الباحثون قطعة حصى يبلغ حجمها نحو 3 مليمترات بين نصفي شاشة هاتف قابل للطي، ثم أغلقوا الجهاز وأخضعوه لضغط باستخدام ثقل يزن نحو كيلوغرامين.



وبعد نحو 20 عملية فتح وإغلاق، ظهرت خدوش مشابهة لتلك التي رُصدت في الهاتف موضوع الشكوى.



وأظهرت نتائج الاختبار أن وجود جسم صلب بين نصفي الشاشة قد يؤدي إلى إتلاف طبقاتها الحساسة، خصوصاً شاشات "OLED" المستخدمة في العديد من الهواتف القابلة للطي.



لماذا تبدو هذه الشاشات أكثر حساسية؟



تعتمد الهواتف القابلة للطي على طبقات مرنة تسمح بثني الشاشة وإعادتها إلى وضعها المسطح بصورة متكررة، وهي تقنية تتطلب تحقيق توازن دقيق بين المرونة والمتانة.



غير أن هذا التصميم يجعل الشاشة أكثر حساسية للضغط المركّز على مساحة صغيرة، إذ قد يتجاوز الضرر حدود الخدوش السطحية ليطال مكونات الداخلية، ما يؤدي إلى ظهور خطوط أو وميض أو توقف الشاشة عن العمل بالكامل.

بدأت القضية بعدما تقدم أحد مستخدمي الهواتف القابلة للطي بشكوى إثر تعرض شاشة جهازه لعطل بعد نحو شهرين فقط من الاستخدام، إذ بدأت الشاشة بالوميض بصورة غير طبيعية قبل أن تتحول إلى بالكامل.وعند فحص الهاتف، رصد الباحثون خدوشاً في منطقتين من الشاشة، بلغت مساحة كل منهما نحو 3 مليمترات مربعة، ما دفعهم إلى الاشتباه في وجود جسم غريب، كحبة حصى صغيرة، بين نصفي الشاشة أثناء إغلاق الجهاز.وللتحقق من هذه الفرضية، وضع الباحثون قطعة حصى يبلغ حجمها نحو 3 مليمترات بين نصفي شاشة هاتف قابل للطي، ثم أغلقوا الجهاز وأخضعوه لضغط باستخدام ثقل يزن نحو كيلوغرامين.وبعد نحو 20 عملية فتح وإغلاق، ظهرت خدوش مشابهة لتلك التي رُصدت في الهاتف موضوع الشكوى.وأظهرت نتائج الاختبار أن وجود جسم صلب بين نصفي الشاشة قد يؤدي إلى إتلاف طبقاتها الحساسة، خصوصاً شاشات "OLED" المستخدمة في العديد من الهواتف القابلة للطي.تعتمد الهواتف القابلة للطي على طبقات مرنة تسمح بثني الشاشة وإعادتها إلى وضعها المسطح بصورة متكررة، وهي تقنية تتطلب تحقيق توازن دقيق بين المرونة والمتانة.غير أن هذا التصميم يجعل الشاشة أكثر حساسية للضغط المركّز على مساحة صغيرة، إذ قد يتجاوز الضرر حدود الخدوش السطحية ليطال مكونات الداخلية، ما يؤدي إلى ظهور خطوط أو وميض أو توقف الشاشة عن العمل بالكامل.

نصائح لتجنب تلف الشاشة



في ضوء نتائج الاختبار، شددت الجهة على ضرورة اتخاذ مجموعة من الاحتياطات، أبرزها: في ضوء نتائج الاختبار، شددت الجهة على ضرورة اتخاذ مجموعة من الاحتياطات، أبرزها:



- التأكد من خلو الشاشة من حبيبات الرمل والحصى قبل إغلاق الهاتف.



- تجنب وضع أي أجسام صلبة بين نصفي الشاشة.



- عدم الضغط بقوة على الهاتف أثناء إغلاقه.



- التأكد من نظافة الجيوب والحقائب قبل وضع الجهاز داخلها.



- تنظيف الشاشة بعناية وفق تعليمات الشركة المصنعة.



ولا تعني نتائج الاختبار أن جميع الهواتف القابلة للطي معرضة للتلف بعد 20 عملية إغلاق، أو أنها تعاني بالضرورة عيباً تصنيعياً، خصوصاً أن التجربة أُجريت في ظروف محددة وباستخدام جسم صلب وضغط متعمد.