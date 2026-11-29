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وأعلنت الشركة إطلاق الجيل الثالث من نموذج الذكاء الاصطناعي لمساعدة السائق "NWM 3.0"، إلى جانب الجيل الرابع من مساعدها الذكي "NOMI Intelligence 4.0"، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة السيارات على التعامل مع الظروف المرورية المعقدة، وفهم احتياجات المستخدمين وتنفيذ مهام متعددة داخل المركبة.ويعتمد نموذج "NWM 3.0" على بناء تمثيل رقمي للبيئة المحيطة بالسيارة، بما يسمح للنظام بتوقع تطورات المشهد المروري والتخطيط لحركة المركبة بصورة أكثر كفاءة.ويستخدم النموذج الجديد آلية متطورة لضغط البيانات المكانية والزمنية، ما يتيح معالجة المعلومات والتغيرات المحيطة بالسيارة بسرعة أكبر، بالاستفادة من القدرات الحاسوبية المتاحة داخلها.وبحسب بيانات عرضتها الشركة خلال المؤتمر، ونقلها موقع "IT Home" التقني الصيني، أظهرت الاختبارات انخفاض زمن التأخر في التحكم بالسيارة بنسبة 54%، وفي التحكم بمنظومة الهيكل بنسبة 78%، فيما ارتفعت كفاءة تدريب النموذج إلى خمسة أضعاف مقارنة بالجيل السابق "NWM 2.5".ويجمع النظام بين تقنيات التعلم المعزز ضمن بيئات المحاكاة البصرية، واستخدام تمثيلات رقمية مضغوطة للمشاهد المرورية، بما يعزز قدرته على اتخاذ القرارات في مواقف مختلفة، من بينها تغيير المسارات والتعامل مع المركبات من الاتجاه المعاكس والتنقل بين الطرق ومواقف السيارات.غير أن هذه الأرقام تستند إلى اختبارات أجرتها الشركة، ولم تخضع بعد لتقييم مستقل على الطرق العامة، علماً أن التقنية تندرج ضمن أنظمة مساعدة السائق، ولا تمثل نظاماً للقيادة الذاتية الكاملة.وفي موازاة تطوير أنظمة القيادة، أعادت "نيو" بناء البنية البرمجية لمساعدها الذكي "NOMI"، عبر دمج مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة متصلة بالوظائف الأساسية للسيارة.ويتميز الإصدار الرابع بقدرته على فهم أهداف المستخدم، وتحديد الوظائف اللازمة لتنفيذ طلباته، ووضع خطوات لتحقيقها وتعديلها وفقاً للمتغيرات، بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة للأوامر الصوتية المباشرة.كذلك، يستطيع المساعد الاستفادة من المعلومات المتعلقة بالبيئة داخل المركبة وخارجها، فضلاً عن توفير تجربة تفاعل صوتي أكثر مرونة، تتيح للمستخدم مقاطعته أثناء الحديث واستئناف تنفيذ المهام.وتعتزم الشركة تقديم التحديثات البرمجية التي تتضمن نموذج "NWM 3.0" إلى الجهات التنظيمية في اعتباراً من كانون الأول المقبل، تمهيداً لإتاحتها للمستخدمين بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، عبر منصات "Banyan" و"Cedar" و"Cedar S" و"Coconut+".أما المساعد الذكي الجديد، فمن المقرر تقديم أول تحديث برمجي يتضمنه، وهو "Cedar 2.0.0"، مطلع كانون الأول، على أن يبدأ توزيعه تدريجياً بعد استكمال الإجراءات التنظيمية.وتتوقع الشركة وصول المساعد إلى منصتي "Cedar S" و"Banyan" خلال الربع الثاني من عام 2027، مع خطط لتوسيع نطاق دعمه ليشمل منصتي "Coconut" و"Coconut+" لاحقاً.وكانت "نيو" قد كشفت عن الجيل الأول من نموذجها للذكاء الاصطناعي "NWM" في 2024، فيما يعكس الإعلان الأخير توجه الشركة نحو تعزيز قدرات سياراتها من خلال التحديثات البرمجية، وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل مختلف جوانب تجربة القيادة والتفاعل مع المركبة.