تستعد Xiaomi لإطلاق هاتفها الجديد المجهّز بمواصفات تجعله من بين أقوى المنافسين في أسواق هواتف أندرويد المتوسطة الفئة المخصصة لمحبي الألعاب الإلكترونية.



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شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.83 بوصة، دقة عرضها (1280/2772) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، كثافتها 447 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنيات Dolby Vision و HDR Vivid لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات ولتكون من أفضل شاشات الهواتف لمحبي الألعاب الإلكترونية. وحصل هاتف Redmi K100 Ultra الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، محمي بإطار من الألمنيوم وطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وجهّز بمروحية خارجية صغيرة للحفاظ على استقرار أداء المعالج أثناء الاستخدام المكثّف.شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.83 بوصة، دقة عرضها (1280/2772) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، كثافتها 447 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنيات Dolby Vision و HDR Vivid لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات ولتكون من أفضل شاشات الهواتف لمحبي الألعاب الإلكترونية.

يضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام تشغيل "أندرويد-17" مع واجهات HyperOS، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.



كما يتميز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، وجهّزت بعدسة telephoto وعدسة ultrawide، فضلا عن كاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.



دعمته Xiaomi أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومكبرات صوت تعمل مع تقنية Dolby Atmos، وتقنية 6.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية Si/C Li-Ion تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 22.5 واط. (روسيا اليوم)