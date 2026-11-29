قد تؤدي بعض عادات شحن الهواتف الذكية إلى تسريع تآكل البطارية وتقليص عمرها الافتراضي، حتى مع تطور تقنيات الشحن والحماية التي توفرها الشركات المصنعة.



وبين الشحن الكامل المتكرر وارتفاع الحرارة واستخدام الهاتف أثناء توصيله بالكهرباء، تبرز خمسة أخطاء ينصح بتجنبها للحفاظ على كفاءة البطارية لأطول فترة ممكنة.



وبحسب تقرير نشره موقع "إنغادجت" التقني، تعتمد الهواتف الحديثة على بطاريات الليثيوم التي تتراجع كفاءتها تدريجياً مع الاستخدام، فيما تتأثر سرعة هذا التراجع بطريقة الشحن ودرجة الحرارة التي يتعرض لها الجهاز.

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ما سرّ توقف الشحن المفاجئ رغم سلامة بطارية الهاتف؟



ورغم أن شركات مثل "أبل" و" " و" " أضافت ميزات لتحسين الشحن وحماية البطارية، فإن هذه التقنيات لا تعالج جميع العادات الخاطئة، خصوصاً تلك المرتبطة بالحرارة أو استخدام الشواحن والكابلات غير المناسبة.



إبقاء البطارية عند 100% لفترات طويلة

تتآكل البطارية بوتيرة أسرع عندما تبقى مشحونة بالكامل لفترات ممتدة، لذلك توفر الهواتف الحديثة خيارات لتحديد الحد للشحن أو تحسينه.



وتتيح هواتف "آيفون 15" والإصدارات الأحدث تحديد سقف للشحن بين 80% و100%، فيما توفر هواتف "بيكسل" خيار الحد من الشحن عند 80%، وتضم هواتف "سامسونغ غالاكسي" ميزة حماية البطارية التي توقف الشحن عند النسبة نفسها.



لكن تفعيل هذه الخيارات يعني تقليل الطاقة المتاحة للاستخدام خلال اليوم، لذلك يمكن تعطيلها في الأيام التي تتطلب وقتاً أطول بعيداً عن الشاحن.



انتظار نفاد الشحن بالكامل

لا تحتاج بطاريات الهواتف الحديثة إلى التفريغ حتى 0% قبل إعادة شحنها، إذ يمكن توصيل الهاتف بالشاحن في أي وقت، حتى لو كانت البطارية لا تزال تحتوي على نسبة مرتفعة من الطاقة.



كما أن دورة الشحن لا تعني بالضرورة استهلاك الشحنة كاملة دفعة واحدة، بل استخدام ما يعادل 100% من سعة البطارية على مدار فترات مختلفة. لذلك لا يضر شحن الهاتف على دفعتين خلال اليوم.



وفي المقابل، قد يؤدي ترك البطارية فارغة تماماً لفترة طويلة إلى فقدان قدرتها على الاحتفاظ بالشحن. وينصح التقرير، عند تخزين الهاتف مدة طويلة، بشحنه إلى نحو 50% وإيقاف تشغيله، ثم إعادة شحنه إلى النسبة نفسها بعد ستة أشهر.



الشحن في أماكن شديدة الحرارة

تعد الحرارة من أبرز العوامل التي تضر بطاريات الليثيوم أيون. ووفقاً لشركة "أبل"، صُممت هواتف "آيفون" للعمل في درجات حرارة تتراوح بين صفر و35 درجة مئوية، فيما قد تؤدي الحرارة المرتفعة إلى تقصير عمر البطارية.



ومن الأخطاء الشائعة ترك الهاتف داخل سيارة متوقفة في يوم حار، أو شحنه تحت الوسادة أو الغطاء. وينصح بوضعه على سطح صلب ومستوٍ وفي مكان مظلل، مع إزالة الغطاء إذا كان يتسبب في ارتفاع حرارة الجهاز.



استخدام الهاتف أثناء الشحن

يزداد إنتاج الحرارة عند تشغيل التطبيقات والألعاب ومشاهدة الفيديو، كما ترتفع حرارة الهاتف أثناء الشحن، ما يجعل الجمع بين الأمرين عاملاً قد يسرّع تراجع عمر البطارية.



وينصح التقرير بشحن الهاتف أولاً قبل استخدام التطبيقات التي تستهلك طاقة كبيرة، مثل ألعاب الفيديو . وإذا ارتفعت حرارته، فمن الأفضل فصله عن الشاحن وإغلاق التطبيقات وتركه حتى يبرد.



استخدام شواحن وكابلات غير مناسبة

قد يؤدي الشحن اللاسلكي إلى ارتفاع حرارة الهاتف، خصوصاً عند استخدام أغطية سميكة أو معدنية، أو وضع بطاقات مصرفية ومفاتيح بين الهاتف والشاحن. كما أن عدم تثبيت الهاتف في منتصف قاعدة الشحن قد يؤثر في كفاءة العملية.



ولا تقتصر المشكلة على الشحن اللاسلكي، إذ يمكن للكابلات أو الشواحن التالفة وغير المتوافقة أن ترفع حرارة الجهاز، بل قد تتسبب في سخونة منفذ الشحن نفسه.



ويشدد التقرير على ضرورة استخدام شواحن وكابلات أصلية أو معتمدة ومتوافقة مع المواصفات التي تحددها الشركة المصنعة، واستبدال أي ملحق تالف بدلاً من مواصلة استخدامه.

