أكدت شركة BMW لصناعة السيارات أنها لا تعتزم دعم نظام CarPlay Ultra المطور من شركة أبل، مبررة قرارها برغبتها في الاحتفاظ ببيانات مستخدمي سياراتها داخل أنظمتها الخاصة، لضمان حمايتها.

وقالت مديرة التكنولوجيا الرقمية في BMW، كلوديا ماير، في مقابلة مع موقع Carsales ، إن القرار يأتي ضمن فلسفة الشركة في التعامل مع بيانات المستخدمين.

وأضافت: "نريد الاحتفاظ بالبيانات داخل الشركة، لأننا نريد ضمان حمايتها بدرجة عالية".

ولم توضح ماير ما إذا كانت الشركة الألمانية أجرت اختبارات فعلية لنظام CarPlay Ultra على أي من سياراتها قبل اتخاذ قرار عدم دعمه.

استمرار دعم CarPlay التقليدي

ورغم رفض BMW اعتماد ، إلا أن ماير أكدت أن الشركة لا تعتزم التخلي عن دعم الإصدار التقليدي من CarPlay أو نظام Auto من جوجل، على خلاف شركة جنرال موتورز الأميركية التي اتجهت إلى الاستغناء عن هذه الأنظمة في بعض سياراتها.

وأوضحت المسؤولة الألمانية أن BMW لا ترغب في إجبار عملائها على استخدام أنظمتها الخاصة حصرياً، مؤكدة أن استمرار دعم خدمات ربط الهواتف الذكية بالسيارات يتيح للمستخدمين حرية .

وكان الأول لتطوير واجهات وتجارب المستخدمين في BMW، ستيفان دوراخ، انتقد نظام CarPlay Ultra خلال فعالية صحافية في سبتمبر 2025، معتبراً أنه لا يقدم مزايا مثيرة للاهتمام مقارنة بالأنظمة التي تطورها شركته.

أبل تستعد لإتاحة تحكم تطبيقات في نظام CarPlay

تستعد لإتاحة تحكم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركات أخرى، في نظام CarPlay.

وقال دوراخ إن BMW تعتمد على تصميم خاص لشاشات سياراتها وطريقة توزيعها، معرباً عن اقتناعه بأن النظام الذي تقدمه الشركة يتمتع بقدرات تتفوق على نظام أبل الجديد.

ما هو CarPlay Ultra؟

ويختلف CarPlay Ultra عن الإصدار التقليدي من نظام أبل في قدرته على الاندماج بصورة أوسع مع شاشات السيارة وأنظمتها الداخلية، بما يشمل عرض معلومات القيادة والتحكم في بعض وظائف السيارة، بدلاً من اقتصار دوره على عرض تطبيقات الهاتف وخدماته.

ولا يزال انتشار النظام محدوداً، إذ تقتصر إتاحته حتى الآن على سيارات أستون مارتن، دون إعلان أبل مواعيد محددة لوصوله إلى سيارات شركات أخرى.

وكانت " " ذكرت في فبراير الماضي، أن النظام سيصل إلى طراز جديد رئيسي واحد على الأقل من سيارات أو كيا خلال النصف الثاني من 2026، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك الخطط ستُنفذ قبل نهاية العام الجاري.