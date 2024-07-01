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رياضة
بسبب وصول فريقه متأخرا للمباراة.. إيقاف مدرب الأوروجواي
Lebanon 24
01-07-2024
|
03:00
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أعلن اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية إيقاف مارسيلو بيلسا مدرب الأوروجواي مباراة واحدة بعد أن تأخر فريقه في دخول الملعب في الفوز 5-صفر على بوليفيا يوم الخميس.
وقال الاتحاد القاري في بيان إنه غرم اتحاد اللعبة في الأوروجواي 15000 دولار لعدم امتثال فريق بيلسا للمادتين 104 و145 من لوائح البطولة والمتعلقة بنزول أرضية الملعب "بعد الوقت المقرر لبدء أو استئناف المباراة".
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ولن يكون بيلسا في المنطقة الفنية في مواجهة أميركا في ختام مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة يوم الاثنين، ليتولى مساعده بابلو كيروجا مسؤولية قيادة الفريق من المنطقة الفنية.
وبيلسا رابع مدرب يتقرر إيقافه لنفس السبب في النسخة الحالية من البطولة، بعد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين وريكاردو جاريكا مدرب تشيلي وفرناندو باتيستا مدرب فنزويلا.
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