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رياضة

إسبانيا تتجاوز جورجيا برباعية وتضرب موعدا مع ألمانيا في ربع نهائي "يورو 2024"

Lebanon 24
01-07-2024 | 01:16
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حقق المنتخب الإسباني فوزا عريضا ومستحقا على نظيره الجورجي بنتيجة 4-1 في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدمت جورجيا التي حققت مفاجأة ببلوغها ثمن النهائي في أول مشاركة لها في بطولة كبرى، عبر النيران الصديقة بعدما سجل المدافع الإسباني روبان لو نورمان عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (18)، قبل أن يرد "لا روخا" برباعية تناوب عليها رودري (39)، وفابيان رويس (51)، ونيكو وليامس (75)، وداني أولمو (83).
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وتلعب إسبانيا في الدور ربع النهائي مع صاحبة الأرض والجمهور ألمانيا الجمعة المقبل في شتوتغارت. 
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