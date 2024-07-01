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رياضة
هل يجب أن يجلس رونالدو على كرسي الاحتياط في يورو 2024؟
Lebanon 24
01-07-2024
|
04:19
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فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالتسجيل لمنتخب بلاده، حتى الآن، خلال مشاركته ببطولة كأس أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا.
وبعد 3 مباريات في دور المجموعات خاضها المخضرم ذو الـ39 عاما، لا يزال رونالدو يلاحق إنجاز التسجيل في البطولة الأوروبية السادسة التي يشارك بها مع البرتغال.
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واحتد النقاش مؤخرا، حول أحقية رونالدو باللعب أساسيا مع منتخب البرتغال، المدجج بالنجوم، والذي يمتلك فرصة حقيقية لتحقيق اللقب، بالرغم من كبر سنه، وعدم لعبه مع كبرى أندية أوروبا.
هل يجب أن يجلس رونالدو على الدكة؟
وفقا لموقع سكاي سبورتس، فإن أي حديث عن احتمال إبعاد رونالدو عن التشكيلة الأساسية، من المرجح أن يكون لا أساس له من الصحة.
ووفقا للخبراء، فعلى الرغم من بلوغ رونالدو سن 39 عاما، إلا أن "الدون" لا زال يتحرك ويؤدي بشكل جيد، وهو ما ظهر في مراحل المجموعات، كما يتواصل بشكل جيد مع اللاعبين.
وقام رونالدو بصناعة هدف برونو فرنانديز ضد تركيا، كما سجل أكبر عدد من التسديدات (12) في البطولة.
كما إنه يصنف ضمن العشرة الأوائل أيضا من حيث اللمسات في منطقة جزاء الخصم (16)، والتسديدات على المرمى (5)، وخلق الفرص الكبيرة (2).
وزادت التكهنات حول إبعاد رونالدو عن التشكيلة الأساسية، بعد مباراة جورجيا التي خسرتها البرتغال 0-2، لكن المنتخب شارك باللاعبين الاحتياطيين، ولم يظهر أي منهم بشكل جيد، بما فيهم رونالدو.
في نهاية المطاف، لا يزال رونالدو يعتبر واحدا من أفضل اللاعبين الذين لعبوا اللعبة على الإطلاق، وباللياقة التي ظهر بها، لا يبدو أنه يعاني من أي مشاكل تقنية تعيقه من اللعب أساسيا.
ويواجه منتخب البرتغال بقيادة رونالدو، نظيره منتخب سلوفينيا، في مباراة دور الـ16 من بطولة يورو 2024، مساء الاثنين.
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