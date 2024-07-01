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رياضة

بعد الخسارة أمام إسبانيا... ماذا قال مدرب منتخب جورجيا؟

Lebanon 24
01-07-2024 | 06:13
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عبّر الفرنسي ويلي سانيول مدرب منتخب جورجيا عن شعوره بالحزن عقب هزيمة جورجيا 4-1 أمام إسبانيا في دور الـ16 من كأس أمم أوروبا معربا عن فخره بلاعبيه في أول مشاركة قارية في تاريخ المنتخب.

وقال سانيول عقب الإقصاء أمام إسبانيا: "نشعر بالحزن بعض الشيء بسبب الخسارة، لكنني واثق بأننا بعد عدة أيام سندرك ما حققناه وأنا واثق من أننا سنعود سريعا".
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وأضاف أن "فريقه أخفق في التغلب على فريق كبير آخر"، لكنه رأى أنه "بمجرد انتهاء خيبة الأمل من الهزيمة فإن فريقه سيشعر بسعادة غامرة بالطريقة التي سارت بها الأمور في كأس أوروبا 2024". (روسيا اليوم)
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