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رياضة

بعد خروج إيطاليا... كابيلو لسباليتي: أنت متعجرف

Lebanon 24
01-07-2024 | 10:11
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اعتبر المدرّب السابق فابيو كابيلو أن المنتخب الإيطالي يعاني في غياب لاعبين من يوفنتوس وميلان في التشكيلة الأساسية وذلك بعد خروج الـ"أتزوري" من ثمن النهائي أمام سويسرا بهدفين نظيفين، السبت، واصفاً المدرّب لوتشانو سباليتي بـ"المتعجرف".
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وقال كابيلو لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" ثم في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلو سبورت": عندما لا يوجد أي لاعب من ميلان في المنتخب الايطالي، ولا حتى من يوفنتوس في التشكيلة الأساسية فهذا ناقوس خطر. إذا كان هذان الناديان لا يملكان لاعبين من جودة عالية فلدينا مشكلة". (العربية)
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