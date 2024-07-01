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رياضة
"يويفا" يفتح تحقيقاً تأديبياً في حق بيلينغهام
Lebanon 24
01-07-2024
|
12:00
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فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) تحقيقا تأديبيا، الاثنين، باحتفالية الإنجليزي جود بيلينغهام بعد تسجيله هدف التعادل أمام سلوفاكيا من تسديدة مقصية جميلة، ليفرض وقتا إضافيا خرج منه منتخب "الأسود الثلاثة" منتصرا 2-1 في ثمن نهائي كأس أوروبا 2024.
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وسجّل صانع لاعب ريال مدريد الإسباني هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل عن ضائع، ليحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين نجح خلالهما المهاجم هاري كاين في خطف هدف الفوز والتأهل، لتضرب إنجلترا موعدا مع سويسرا في ربع النهائي السبت.
وفي أعقاب الهدف، أظهر فيديو بيلينغهام (21 عاما) وهو يحاكي وضع يديه على أعضائه التناسلية في حين كان يبدو أنه ينظر إلى مقاعد بدلاء المنتخب السلوفاكي.
وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان إنه تم فتح تحقيق في "انتهاك محتمل للقواعد الأساسية للسلوك اللائق من قبل لاعب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جود بيلينغهام، بعد حدوثه في نطاق هذه المباراة".
ونشر بيلينغهام الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي، رافضا التلميحات بأنها كانت تستهدف اللاعبين والجهاز الفني السلوفاكي.
وقال على منصة "إكس" أن هذه الحركة لم تكن أكثر "من مزحة خاصة تجاه بعض الأصدقاء المقربين الذين كانوا حاضرين في المباراة"، مضيفا أنه لا يكنّ "سوى الاحترام" للمنتخب السلوفاكي. (سكاي نيوز)
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