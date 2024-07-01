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رياضة

مقررة أممية تدافع عن الرياضيين الروس قبل الألعاب الأولمبية

Lebanon 24
01-07-2024 | 23:00
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تحدثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في مجال الحقوق الثقافية ألكسندرا زانثاكي، عن قبول الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية خلال مناقشة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ودافعت زانثاكي عن الروس والبيلاروس، قائلة إنه لا ينبغي التمييز ضد الرياضيين على أساس جنسيتهم.
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وأضافت: "النقاش حول مشاركتهم في الأولمبياد كان مهما للغاية، رغم أنه كان صعبا للغاية". وقالت إن هذا يسلط الضوء على أهمية فصل الإجراءات الحكومية عن السلوك الفردي.
كما أيدت خبيرة الأمم المتحدة قرار اللجنة الأولمبية الدولية بقبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية في باريس في وضع محايد.
وأوضحت: "إنني أقيم بشكل إيجابي تطبيق هذا المبدأ على جميع الرياضيين، بغض النظر عن جنسيتهم".
وشددت زانثاكي على أنه من المهم إجراء تقييم فردي فيما يتعلق بقبول الرياضيين المحايدين. (روسيا اليوم)
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