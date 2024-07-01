فرنسا تعبر بلجيكا بهدف متأخر وتصعد إلى ربع النهائي

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حقق المنتخب الفرنسي فوزا صعبا، على غريمه البلجيكي، بهدف نظيف، ضمن مباراة دور الـ16 من بطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، مساء الاثنين.وفي مباراة وصفت "بالأقل إثارة" في البطولة، من قبل بعض المتابعين على وسائل التواصل، ساد الحذر على اللقاء الذي جمع فرنسا وبلجيكا في دوسلدورف.وبعد محاولات خجولة من الفريقين، نجحت فرنسا في خطف الفوز، في الدقيقة 85، بعد أن ارتطمت تسديدة المهاجم كولو مواني بقدم مدافع بلجيكا يان فيرتونغن، لتخدع الحارس وتدخل الشباك.وحافظت فرنسا على هذا الهدف الوحيد، لتحسم تأهلها بصعوبة نحو ربع النهائي.(سكاي نيوز)