دياز يرفض عرضا ضخما من السعودية.. كم بلغت قيمته؟

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ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، تلقى إبراهيم دياز، عرضا كبيرا من السعودية لمدة 4 سنوات مع راتب صاف يصل إجمالا إلى 100 مليون طوال مدة العقد".وأضاف "الشيرنجيتو": "لقد قرر دياز البقاء في ريال مدريد رغم علمه أن المنافسة ستزداد بشكل كبير على المشاركة في هجوم الملكي، ومن المحتمل أن يحصل على دقائق أقل، لكنه قرر المراهنة على الميرنجي". (كووورة)