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رياضة

دياز يرفض عرضا ضخما من السعودية.. كم بلغت قيمته؟

Lebanon 24
02-07-2024 | 07:26
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رفض المغربي إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، عرضا ضخما من أجل الانتقال لصفوف الدوري السعودي، خلال الموسم المقبل.
 
ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، تلقى إبراهيم دياز، عرضا كبيرا من السعودية لمدة 4 سنوات مع راتب صاف يصل إجمالا إلى 100 مليون طوال مدة العقد".
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وأضاف "الشيرنجيتو": "لقد قرر دياز البقاء في ريال مدريد رغم علمه أن المنافسة ستزداد بشكل كبير على المشاركة في هجوم الملكي، ومن المحتمل أن يحصل على دقائق أقل، لكنه قرر المراهنة على الميرنجي". (كووورة) 
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