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رياضة
ساني: إسبانيا أهانتنا
Lebanon 24
02-07-2024
|
10:44
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استذكر المهاجم الألماني ليروي ساني، لاعب بايرن ميونخ، الهزيمة 6-0 التي ألحقها منتخب إسبانيا بالمانشافت في دوري الأمم الأوروبية عام 2020، لكنه أكد أن ذلك "أصبح من الماضي" وأنه يفكر في "فعل شيء كبير" مع المنتخب الوطني.
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وقال ساني: "الانتقام من إسبانيا؟ لا ... إنها بطولة مختلفة. لقد تعرضنا للإهانة في لا كارتوخا، لكن ذلك أصبح من الماضي. لقد أعدنا ضبط أنفسنا والآن لدينا فرصة للوصول إلى نصف النهائي وهذا هو المهم. نريد تحقيق شيء كبير وإسبانيا هي الخطوة الأولى".
وقال: "آمل أن أتمكن من أن أحظى بفترة مميزة خلال البطولة. مهمتي هي مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات وآمل أن نتمكن من تجاوز إسبانيا".
واعتبر إسبانيا واحدة من أفضل الفرق في البطولة، وأشار إلى نقطة سيحاول المنتخب الألماني استغلالها.
وأوضح: "نحن في منتصف التحضير لمواجهة إسبانيا، لكننا نعلم أنهم يضغطون عاليا للغاية، على الرغم من أن ذلك يجبرهم على ترك مساحات يمكننا استكشافها".
وقال: "من الخارج يبدو أنهم يتمتعون بالثقة للغاية، لكنهم يعلمون أنها ستكون مباراة صعبة للغاية. من الواضح أن هناك فريقين قويين يتواجهان ونأمل أن نستفيد من لحظاتنا، وأن نتمكن من السيطرة على المباراة. مع ذلك، لا يزال من الممكن إلحاق الضرر بفريق مثل إسبانيا".
كما أشاد بلامين يامال ونيكو ويليامز: "هما لاعبان عظيمان، ونظرا لعمرهما، خاصة لامين، فإن اللعب بهذه الطريقة رائع بالنسبة لي كلاعب يلعب في هذا المركز".
وختم: "اللعب للأمام هي واحدة من نقاط قوتهم. عندما يستردون الكرة، لا يلعبون للخلف، بل يلعبون بشكل أكثر بصورة عمودية بحثا عن فرصة. لديهم سلاح جديد مع الأجنحة". (كووورة)
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