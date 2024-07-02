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رياضة

روبرتو دافيرسا مدربا لإمبولي

Lebanon 24
02-07-2024 | 12:26
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من المتوقع أن يقود المدرب روبرتو دافيرسا نادي إمبولي، خلفاً لدافيدي نيكولا.
وقال النادي في بيان الثلاثاء: "يُعلن إمبولي أنه أوكل المسؤولية الفنية في فريقه الأول إلى روبرتو دافيرسا"، مضيفاً "وقّع المدرب مع إمبولي حتى 30 حزيران 2026".
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وسيحلّ ابن الـ48 عاماً في الفريق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع عشر، بدلاً من نيكولا الذي استلم المهمة في كانون الثاني والمتوقع انتقاله إلى كالياري. (بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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