بالفيديو.. الكشف عن قميص باريس سان جيرمان للموسم الجديد

كشف باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء عن قميص النادي الجديد والخاص بالموسم القادم 2024-2025.
ونشر باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في حسابه الرسمي على منصة إكس "تويتر سابقاً" مقطع فيديو لتقديم قميصه للموسم الجديد: "مستوحى من الصورة الظلية الأيقونية لبرج إيفيل".
وتابع: "تكريماً لأحد القمصان الشهيرة للنادي التي ارتداها الباريسيون خلال موسمي 1990-1991 و1991-1992، قميصنا الجديد للموسم الجديد 2024/2025".
وعاد العملاق الفرنسي ونشر صورة للقميص الذي ارتداه العديد من نجوم الفريق الباريسي: "نادي باريس سان جيرمان وشركة نايكي يكشفان اليوم عن قميص النادي الجديد للموسم الجديد 2024-2025".
وأضاف: "هذا الطقم الأبيض يتزين بخطين أحمر وأزرق، وهو مستوحى من الشكل الأيقوني لبرج إيفل".
مؤكداً أنّه سيكون متوفراً بدءاً من يوم غد في الساعة العاشرة صباحاً. (بي إن سبورتس)