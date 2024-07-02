بالفيديو.. الكشف عن قميص باريس سان جيرمان للموسم الجديد

كشف باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء عن قميص النادي الجديد والخاص بالموسم القادم 2024-2025.

ونشر باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في حسابه الرسمي على منصة إكس "تويتر سابقاً" مقطع فيديو لتقديم قميصه للموسم الجديد: "مستوحى من الصورة الظلية الأيقونية لبرج إيفيل".



وتابع: "تكريماً لأحد القمصان الشهيرة للنادي التي ارتداها الباريسيون خلال موسمي 1990-1991 و1991-1992، قميصنا الجديد للموسم الجديد 2024/2025".

Today, Paris Saint-Germain and Nike have unveiled the Club's new away kit for the 2024-2025 season, as well as an accompanying lifestyle and performance range 🔴🔵https://t.co/CAv7VJFlZQ — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 2, 2024 Advertisement



وأضاف: "هذا الطقم الأبيض يتزين بخطين أحمر وأزرق، وهو مستوحى من الشكل الأيقوني لبرج إيفل". وعاد العملاق الفرنسي ونشر صورة للقميص الذي ارتداه العديد من نجوم الفريق الباريسي: "نادي باريس سان جيرمان وشركة نايكي يكشفان اليوم عن قميص النادي الجديد للموسم الجديد 2024-2025".وأضاف: "هذا الطقم الأبيض يتزين بخطين أحمر وأزرق، وهو مستوحى من الشكل الأيقوني لبرج إيفل".