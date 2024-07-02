منافسات ويمبلدون.. رحلة ميار شريف تنتهي مبكرا

غادرت المصرية ميا شريف مبكراً من بطولة ويمبلدون للتنس بعد خسارتها أمام المجرية دالما غالفي بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2.



وأنهت غالفي الصاعدة من التصفيات المباراة خلال 57 دقيقة. (بي إن سبورتس)

Advertisement