البرازيل تتأهل إلى ربع نهائي كوبا أميركا

تأهل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي بطولة كوبا أميركا خلال نسختها الحالية المقامة في الولايات المتحدة الأميركية، بتعادل مثير مع كولومبيا بنتيجة 1-1، فجر اليوم الأربعاء، ضمن حسابات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة.

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ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني في جدول الترتيب خلف منتخب كولومبيا الذي حسم الصدارة برصيد 7 نقاط.