Advertisement

رياضة

البرازيل تتأهل إلى ربع نهائي كوبا أميركا

Lebanon 24
02-07-2024 | 23:36
A-
A+
Doc-P-1218547-638555855263683710.PNG
Doc-P-1218547-638555855263683710.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأهل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي بطولة كوبا أميركا خلال نسختها الحالية المقامة في الولايات المتحدة الأميركية، بتعادل مثير مع كولومبيا بنتيجة 1-1، فجر اليوم الأربعاء، ضمن حسابات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة.
Advertisement
 
ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني في جدول الترتيب خلف منتخب كولومبيا الذي حسم الصدارة برصيد 7 نقاط.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:05 | 2024-07-03
23:00 | 2024-07-02
16:25 | 2024-07-02
15:54 | 2024-07-02
15:22 | 2024-07-02
13:35 | 2024-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24