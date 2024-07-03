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رياضة

من أجل "الريال".. إبراهيم دياز يرفض عرضاً سعودياً ضخماً

Lebanon 24
03-07-2024 | 03:23
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رفض النجم المغربي إبراهيم دياز مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، عرضًا ضخما في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل مواصلة مشواره مع الفريق "الملكي".

وأوضح برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني الشهير، أن دياز رفض عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي يمتد لأربعة مواسم، وبقيمة مالية تبلغ 100 مليون يورو، مفضلًا البقاء في أوروبا.
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إلى ذلك، قال الإعلامي الإسباني إدواردو إندا خلال حديثه عن هذه الصفقة، إن النجم المغربي ورغم تلقيه هذا العرض المغري من الناحية المالية، إلا أنه يُفضل البقاء مع ريال مدريد الموسم المقبل، وينتظر قرار إدارة النادي.

ولم يختر دياز قرار النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي اختار الرحيل من قلعة الملكي صوب اتحاد جدة السعودي، الصيف الماضي، رغم فارق السن بينهما.

يشار إلى أن اللاعب إبراهيم دياز، شارك في 44 مباراة مع فريق ريال مدريد خلال الموسم المنقضي وأحرز 12 هدفًا، وقدم 9 تمريرات حاسمة، وفاز مع الفريق بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. (win win)
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