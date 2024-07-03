Advertisement

خاص

صدام رونالدو ومبابي يُشعل عاطفة "المدريديين"!

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
03-07-2024 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1218623-638556023958094710.jpg
Doc-P-1218623-638556023958094710.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لن تمرّ مواجهة فرنسا والبرتغال المقبلة في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية، مرور الكرام على جماهير "ريال مدريد" تحديدًا، اذ سيكون الصدام المرتقب بين كريسيتانو رونالدو وكيليان مبابي صعبًا عليهم.. فرونالدو هو "الملك السابق" لهم "وسيّدهم"، أما مبابي الذي انتقل إلى "الأبيض" حديثًا، فهو "مستقبلهم الجديد".
Advertisement
 
 
 هذه المباراة المنتظرة ستكون مليئة بالمشاعر، خصوصًا بعد أن أعلن رونالدو أن "يورو 2024" ستكون آخر بطولة له على المستوى الأوروبي مع منتخب بلاده، مما يضيف مزيدًا من العاطفة لهذه المواجهة.
وكان قد احتضن "المدريديستا" رونالدو "العاطفي" مؤخرًا بكلماتهم، اذ تضامن معه الجمهور "الأكثر وفاءً له"، بعد الانتقادات الساخرة التي تعرّض لها بسبب دموعه التي انهمرت في لقاء منتخبه وسلوفينيا مساء الإثنين، في إطار دور الـ 16 لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، عقب فشله في التسجيل.
 
ويرغب جمهور "الملكي" بأن لا يتواجه مبابي وقدوته رونالدو وجهًا لوجه في مباراة مصيرية كهذه، لأنه يأمل بأن يتوّج الأول مع منتخب فرنسا بلقب كأس أوروبا للمرّة الأولى خلال مسيرته بعدما حقق لقب كأس العالم 2018، فيما يحبّ وبشدّة بأن يحقق رونالدو اللقب القاري للمرّة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2016، حتى لا يعتزل دوليًا وهو خالي الوفاض.
 
وهذا اللقاء ليس الأول بين رونالدو ومبابي، إذ اجتمع النجمان في العديد من المناسبات. فحتى الآن، تواجه اللاعبان في 3 مباريات دولية، بما في ذلك المباريات في دوري الأمم الأوروبية وكأس أمم أوروبا، وكل مرّة كانت المواجهة بينهما مثيرة ومليئة بالتحدّيات. ولكن يملك النجم الفرنسي رقمًا سلبيًا في مواجهاته السابقة ضدّ رونالدو. فبلغة الأرقام، لم يتمكن مبابي من تسجيل أي هدف في شباك منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، ويعدّ هذا الرقم السلبي أحد التحديات التي يسعى مبابي لتجاوزها في مواجهته المقبلة ضد البرتغال.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:33 | 2024-07-03
05:21 | 2024-07-03
03:23 | 2024-07-03
01:05 | 2024-07-03
23:36 | 2024-07-02
23:00 | 2024-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24