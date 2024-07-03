السفارة الفرنسية كرّمت المتطوعين اللبنانيين المشاركين في تنظيم أولمبياد باريس 2024

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نظم المعهد الفرنسي في بيروت احتفالا تكريميا للمتطوعين اللبنانيين المشاركين في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في باريس بين 26 تموز و11 آب، ودورة الألعاب الأولمبية البارالمبية التي ستجري بين 28 آب و8 أيلول المقبلين وذلك في حديقة القنصلية الفرنسية.وحضر سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو، رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ، الدكتور رجا لبكي ممثلاً وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعماا الدكتور جورج كلاس،ومدير "سبورتس أكاديمي سكول" الدكتور جورج عساف، عدد من اركان السفارة والمعهد الفرنسي، المتطوعون واهاليهم، عدد من ابطال وبطلات الرياضة اللبنانية وعاملين في الصحافة والاعلام.والقى ماغرو كلمة رحّب فيها بالحاضرين، وتحدث عن بدء العد العكسي لانطلاق اولمبياد باريس 2024 في 26 تموز الجاري. واعرب عن سروره لمشاركة اكثر من عشرين متطوعا ومتطوعة من لبنان في تنظيم الألعاب الأولمبية.كما اعلن عن حضور 16 اطفائيا لبنانيا، من الذين ساهموا في اطفاء الحرائق التي اندلعت على أثر انفجار 4 آب 2020، ومتابعتهم مباريات ضمن مسابقات الأولمبياد.وتوجّه نحو المتطوعين وقال: "لقد تميزتم وتابعتم تحضيرات لمدة سنتين وأهنئكم على نجاحكم وأهلكم فخورون بكم وانتم سفراء وسفيرات لبنان الى الأولمبياد. واود ان اشكر سبورتس اكاديمي سكول وFrance Volontaire واللجنة الأولمبية اللبنانية والفرنسية والاتحادات الرياضية المعنية" .واضاف: "السفارة الفرنسية تدعم الرياضة اللبنانية".بدوره تحدث الدكتور جورج عساف فقال:"انه لشرف كبير ان نكون حاضرين هنا. وأود ان اشكر السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي واللجنة الأولمبية على دعمهم مشروع المتطوعين الذي كان ناجحا بجميع المقاييس.ووانا فرح جدا ان يشارك المتطوعون اللبنانيون في تنظيم اولمبياد باريس المقبل. ومشروعنا يظهر ان الرياضة لا تنحصر باللاعبين فقط بل بالمنظمين والاداريين. ان شعار اولمبياد باريس هو الحرية والمساواة والأخوة".وتابع عساف: "كمدير لسبورتس اكاديمي سكول، وهي المدرسة التقنية والفنية الأولى في لبنان والمختصة بالرياضة، ومقتنع ان الرياضة يجب ان تعتبر عامل احتراف".ثم وزع كبار الحضور الشهادات على المتطوعين وسط اجواء احتفالية.