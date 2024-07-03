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رياضة
ميسي خارج قائمة الأرجنتين في أولمبياد باريس رسمياً
Lebanon 24
03-07-2024
|
10:30
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خلت قائمة منتخب الأرجنتين الأولمبي تحت 23 سنة، المشاركة في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس 2024 من النجم ليونيل ميسي.
وأعلن خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي، قائمة الفريق المشاركة في الأولمبياد، الذي ينطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي.
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وضمت القائمة التي أعلنها ماسكيرانو في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء 4 لاعبين شاركوا في تتويج منتخب التانغو بكأس العالم الأخيرة في قطر عام 2022، من بينهم المهاجم جوليان ألفاريز والمدافع نيكولاس أوتاميندي.
ويشارك ميسي البالغ 37 عاما، الذي عانى من عدة إصابات هذا العام، مع المنتخب الأول الآن في بطولة كأس أميركا الجنوبية "كوبا أمريكا" المقامة حاليا في الولايات المتحدة، حيث يتطلع الفريق للدفاع عن لقبه الذي توج به في النسخة الماضية للمسابقة عام 2021، والذي كان نقطة انطلاق للتتويج بمونديال قطر. (روسيا اليوم)
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