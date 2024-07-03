Advertisement

رياضة

ميسي خارج قائمة الأرجنتين في أولمبياد باريس رسمياً

Lebanon 24
03-07-2024 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1218744-638556200020904281.png
Doc-P-1218744-638556200020904281.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلت قائمة منتخب الأرجنتين الأولمبي تحت 23 سنة، المشاركة في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس 2024 من النجم ليونيل ميسي.
 
وأعلن خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي، قائمة الفريق المشاركة في الأولمبياد، الذي ينطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي.
Advertisement

وضمت القائمة التي أعلنها ماسكيرانو في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء 4 لاعبين شاركوا في تتويج منتخب التانغو بكأس العالم الأخيرة في قطر عام 2022، من بينهم المهاجم جوليان ألفاريز والمدافع نيكولاس أوتاميندي.

ويشارك ميسي البالغ 37 عاما، الذي عانى من عدة إصابات هذا العام، مع المنتخب الأول الآن في بطولة كأس أميركا الجنوبية "كوبا أمريكا" المقامة حاليا في الولايات المتحدة، حيث يتطلع الفريق للدفاع عن لقبه الذي توج به في النسخة الماضية للمسابقة عام 2021، والذي كان نقطة انطلاق للتتويج بمونديال قطر. (روسيا اليوم) 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:00 | 2024-07-03
09:30 | 2024-07-03
06:33 | 2024-07-03
05:21 | 2024-07-03
04:30 | 2024-07-03
03:23 | 2024-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24