"ليون" يوقّع عقداً جديداً مع ساج لموسمين

Advertisement

وقّع المدرب بيار ساج عقداً جديداً مع نادي "ليون" الفرنسي لكرة القدم، لموسمين حتّى 2026، وفقاً لما أعلنه النادي، اليوم الأربعاء.وتولّى ساج (45 عاماً) الإدارة الفنية مؤقتاً في 30 تشرين الثاني 2023 خلفاً للإيطالي فابيو غروسو.وحصل ساج على المنصب حينها بعدما كان مديراً للمركز التدريبي في النادي، وبات ثالث مدرب يشرف على ليون في الموسم الماضي والسادس منذ ربيع العام 2019 وهو أمر غير مسبوق في تاريخ النادي.