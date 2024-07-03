Advertisement

رياضة

"ليون" يوقّع عقداً جديداً مع ساج لموسمين

Lebanon 24
03-07-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1218824-638556365724633598.png
Doc-P-1218824-638556365724633598.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقّع المدرب بيار ساج عقداً جديداً مع نادي "ليون" الفرنسي لكرة القدم، لموسمين حتّى 2026، وفقاً لما أعلنه النادي، اليوم الأربعاء.


وتولّى ساج (45 عاماً) الإدارة الفنية مؤقتاً في 30 تشرين الثاني 2023 خلفاً للإيطالي فابيو غروسو.
Advertisement


وحصل ساج على المنصب حينها بعدما كان مديراً للمركز التدريبي في النادي، وبات ثالث مدرب يشرف على ليون في الموسم الماضي والسادس منذ ربيع العام 2019 وهو أمر غير مسبوق في تاريخ النادي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
18:15 | 2024-07-03
13:57 | 2024-07-03
12:00 | 2024-07-03
10:30 | 2024-07-03
09:30 | 2024-07-03
06:33 | 2024-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24