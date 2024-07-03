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رياضة

قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025 تُجرى غداً... إليكم التصنيف الخاص بها

Lebanon 24
03-07-2024 | 13:57
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، إجراءات قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة القارة السمراء 2025، التي يستضيفها المغرب والتي ستجرى غدا الخميس في تمام الساعة (12:30) ظهرا بتوقيت غرينتش، بمشاركة 48 دولية.
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وسيتم توزيع الفرق المشاركة على 4 مستويات، ويضم كل مستوى 12 منتخبا، تم تحديدها وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي "فيفا".


هذا وأعلن "كاف" التصنيف الرسمي الذي سيتم الاعتماد عليه في القرعة على النحو التالي:

المستوى الأول: المغرب - السنغال - مصر - كوت ديفوار - نيجيريا - تونس - الجزائر - الكاميرون - مالي - جنوب إفريقيا - الكونغو الديمقراطية - غانا.

المستوى الثاني: كاب فيردي - بوركينا فاسو - غينيا - الغابون - غينيا الاستوائية - زامبيا - بنين - أنغولا - أوغندا - ناميبيا - موزمبيق - مدغشقر.

المستوى الثالث: كينيا - موريتانيا - الكونغو - تنزانيا - غينيا بيساو - ليبيا - جزر القمر - توغو - السودان - سيراليون - مالاوي - إفريقيا الوسطى.

المستوى الرابع: النيجر - زيمبابوي - رواندا - غامبيا - بوروندي - ليبيريا - إثيوبيا - بوتسوانا - ليسوتو - إي سواتيني - جنوب السودان - تشاد.
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