المباراة المنتظرة.. رونالدو ومبابي وجها لوجه الجمعة

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يترقّب عشاق كرة القدم على أحر من الجمر، المواجهة المقبلة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، ومهاجمه الجديد الفرنسي كيليان مبابي.ومن المنتظر أن يتواجه رونالدو ومبابي في مباراة منتخبي البرتغال وفرنسا، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، المقامة حاليا في ألمانيا.وقال رونالدو (39 عاما) بعد أدائه المفعم بالدموع والانفعال في فوز البرتغال بركلات الترجيح على سلوفينيا في دور الـ16: "إنها بلا شك آخر بطولة أوروبية لي".ربما يكون هذا تأكيد فقط لما كان يفترضه الكثيرون على أي حال، ومع ذلك هناك الآن شبح حاسم لنهاية مغامرة رونالدو الطويلة في بطولة أوروبا، التي تتصدر عناوين الأخبار وقد تنتهي على يد مبابي، الوريث الواضح لرونالدو وليونيل ميسي بعد هيمنتهما الطويلة على عرش اللعبة.