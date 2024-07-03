شكوك بشأن مشاركة ميسي في مواجهة الإكوادور

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تحوم الشكوك بشأن مشاركة قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام الإكوادور في مواجهة ربع نهائي كوبا أميركا 2024 لكرة القدم الخميس، وفقاً لتلميحات المدرب ليونيل سكالوني.وغاب ميسي عن المباراة التي فازت فيها الأرجنتين على البيرو 2-0 السبت الماضي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعدما اشتكى من ألم في العضلة المقرّبة اليمنى.وسيخوض المنتخب المتوّج بكأس العالم 2022 حصة تدريبية حيث سيتخذ سكالوني قراراً بعد ذلك.قال في مؤتمر صحافي: "سننتظر بضعة ساعات ونتخذ القرار، من الأفضل دائماً أن يكون لديك يوماً إضافياً".وأشار سكالوني إلى أنه "سيأخذ رأي ميسي حول جاهزيته للمباراة".وأضاف: "في حال لم يكن جاهزاً، سنبحث عن الخيار الأفضل للفريق، سأتحدث معه اليوم، أعتقد أنّه من العادل أن يأخذ وقته ويتدرب قدر الإمكان".