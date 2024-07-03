Advertisement

رياضة

شكوك بشأن مشاركة ميسي في مواجهة الإكوادور

Lebanon 24
03-07-2024 | 18:15
A-
A+
Doc-P-1218883-638556526514107047.jpg
Doc-P-1218883-638556526514107047.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحوم الشكوك بشأن مشاركة قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام الإكوادور في مواجهة ربع نهائي كوبا أميركا 2024 لكرة القدم الخميس، وفقاً لتلميحات المدرب ليونيل سكالوني.
وغاب ميسي عن المباراة التي فازت فيها الأرجنتين على البيرو 2-0 السبت الماضي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعدما اشتكى من ألم في العضلة المقرّبة اليمنى.
Advertisement
وسيخوض المنتخب المتوّج بكأس العالم 2022 حصة تدريبية حيث سيتخذ سكالوني قراراً بعد ذلك.
قال في مؤتمر صحافي: "سننتظر بضعة ساعات ونتخذ القرار، من الأفضل دائماً أن يكون لديك يوماً إضافياً".
وأشار سكالوني إلى أنه "سيأخذ رأي ميسي حول جاهزيته للمباراة".

وأضاف: "في حال لم يكن جاهزاً، سنبحث عن الخيار الأفضل للفريق، سأتحدث معه اليوم، أعتقد أنّه من العادل أن يأخذ وقته ويتدرب قدر الإمكان".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2024-07-03
15:00 | 2024-07-03
13:57 | 2024-07-03
12:00 | 2024-07-03
10:30 | 2024-07-03
09:30 | 2024-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24