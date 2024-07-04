Advertisement

رياضة

ويليامز قد يسبب أزمة بين ليفربول وصلاح

Lebanon 24
04-07-2024 | 01:28
A-
A+
Doc-P-1218948-638556787644679383.jpg
Doc-P-1218948-638556787644679383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، عن أزمة محتملة بين ليفربول ونجمه المصري محمد صلاح، بسبب الجناح الإسباني نيكو ويليامز.
وارتبط اسم نيكو ويليامز لاعب فريق اتلتيك بيلباو الإسباني، بالانضمام إلى صفوف ليفربول هذا الصيف، حال رحيل الكولومبي لويس دياز، الذي يحظى باهتمام كبير من برشلونة.
Advertisement

ويقدم ويليامز (21 عاما) مستويات رائعة مع منتخب إسبانيا في بطولة "يورو 2024"، المقامة حاليا في ألمانيا، ويستعد مع منتخب بلاده لمواجهة منتخب "المانشافت" الألماني أصحاب الأرض في الدور ربع النهائي للبطولة يوم الجمعة المقبل.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس"، فإن انضمام ويليامز إلى ليفربول، قد يثير أزمة بين النادي ومحمد صلاح.
وأشارت الصحيفة، إلى أن تلك الأزمة سببها رغبة ويليامز في الحصول على راتب أسبوعي قدره 300 ألف جنيه إسترليني.

وفي ظل تبقي موسم واحد فقط على عقد صلاح في أسوار "أنفيلد"، واحتمالية توقيعه عقدا جديدا، سيطالب إدارة "الريدز" برفع قيمة راتبه.

ويتقاضى محمد صلاح (32 عاما) حاليا 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وبالتالي في حالة تمديد عقده ربما يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:00 | 2024-07-04
02:00 | 2024-07-04
23:00 | 2024-07-03
18:15 | 2024-07-03
15:00 | 2024-07-03
13:57 | 2024-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24