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رياضة

بعد اصابته.. مدرب الأرجنتين يتحدث عن حالة ميسي

Lebanon 24
04-07-2024 | 02:00
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قال مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني إن الشكوك لا تزال تحوم بشأن مشاركة القائد ليونيل ميسي أمام الإكوادور في دور الثمانية لكأس كوبا أميركا لكرة القدم الجمعة على ملعب (إن.آر.جي) في هيوستن.

ولم يشارك ميسي، الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية أمام تشيلي، في آخر مباريات دور المجموعات ضد بيرو، والتي غاب عنها سكالوني أيضا بعد قرار اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) بإيقافه مباراة واحدة.
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وقال سكالوني في مؤتمر صحفي بعد تدريب ميسي مع الفريق: "سننتظر بضع ساعات ونتخذ القرار. يوم آخر هو الأفضل دائما. سنقرر على أساس الرد الذي نحصل عليه اليوم".

وتابع: "سنحاول الدفع به، وإذا لم نفعل سنحاول العثور على أفضل شيء للفريق. سأتحدث معه وأعتقد أنه من العدل أن يأخذ وقته ويتدرب بقدر ما يستطيع".

وتسعى الأرجنتين، حاملة اللقب، إلى تحقيق رقم قياسي في كوبا أميركا بالفوز بلقبها 16.
وستواجه الإكوادور القوية التي ضمنت مكانها في دور الثمانية باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد تعادلها بدون أهداف مع المكسيك.

وقال سكالوني: "الإكوادور فريق جيد ويمتلك لاعبين جيدين ومدربا جيدا. إنهم أحد أفضل المنتخبات في كوبا أميركا. لديهم فرصة حقيقية للمنافسة على اللقب".

وأضاف المدرب الأرجنتيني أن البطولة القارية أثبتت أنها رفيعة المستوى ولا يوجد مرشحون للفوز باللقب.

وقال: "يمكن لأي فريق أن يصل بسهولة للنهائي وينافس مع الأفضل في العالم. مباراة كولومبيا والبرازيل كانت مرتفعة المستوى جدا. كما أن أوروغواي تقدم أداء جيدا للغاية وهذا ليس مفاجئا".
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