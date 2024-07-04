بعد تعليقه الإستفزازي على بكاء رونالدو.. هكذا ردّ المعلّق الجزائري على الانتقادات

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بعدما علّق بطريقة اعتبرها الجمهور استفزازية، ردّ الجزائري، حفيظ دراجي، معلّق قنوات "Bein Sports" على الانتقادات التي تعرّض لها بسبب تعليقه على بكاء النجم البرتغالي رونالدو خلال المباراة ضد سلوفينيا، بدور الـ16 لكأس أمم أوروبا.وأضاع رونالدو فرصة تسجيل هدف التقدم لمنتخب بلاده في مرمى سلوفينيا، بإهداره ركلة جزاء في نهاية الشوط الإضافي الأول للمباراة، التي جرت، مساء الاثنين الماضي، ليجهش "صاروخ ماديرا" بالبكاء، بينما حاول زملاؤه تهدئته.وكتب دراجي على "إكس"، قائلا: "لو تكرر التعليق على نفس المباراة لما ترددت في توقع مصيرها، والتكهن بنتيجتها، والتنبؤ بتسجيل أو تضييع رونالدو لركلة الجزاء، والتفاعل مع دموعه، من دون أي إنقاص أو تقليل من شأن اللاعب الذي يبقى أحد أساطير اللعبة في تاريخ كرة القدم". (روسيا اليوم)