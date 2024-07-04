بالتفاصيل.. إليكم قرعة تصفيات كأس "أمم إفريقيا - المغرب 2025"

سُحبت أمس، الخميس، في جوهانسبورغ قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 توتال إنيرجيز، وأسفرت عن مجموعات متباينة ومواجهات منتظرة.

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وستشهد تصفيات "كان 2025" مشاركة 48 منتخبًا تمّ توزيعها على 12 مجموعة تحتوي كل منها على 4 منتخبات، حيث سيتأهل الأول والوصيف من كل مجموعة، ما عدا مجموعة المغرب، الذي ضمن تأهله إلى النهائيات باعتباره البلد المضيف.وتنطلق التصفيات الإفريقية في شهر أيلول المقبل وسيتأهل على إثرها 23 منتخباً للنهائيات القارية إضافة للمغرب، البلد المضيف.: تونس - مدغشقر - جزر القمر - غامبيا: المغرب - الغابون - جمهورية إفريقيا الوسطى - ليسوتو: مصر - الرأس الأخضر - موريتانيا - بوتسوانا: نيجيريا - بنين - ليبيا - رواندا: الجزائر - غينيا الاستوائية - توغو - ليبيريا: غانا - أنغولا - السودان - النيجر: كوت ديفوار - زامبيا - سيراليون - تشاد: الكونغو الديمقراطية - غينيا - تنزانيا - إثيوبيا: مالي - موزمبيق - غينيا بيساو - إسواتيني: الكاميرون - ناميبيا - كينيا - زيمبابوي: جنوب إفريقيا - أوغندا - الكونغو - جنوب السودان: السنغال - بوركينا فاسو - مالاوي - بوروندي