Advertisement

رياضة

بالتفاصيل.. إليكم قرعة تصفيات كأس "أمم إفريقيا - المغرب 2025"

Lebanon 24
04-07-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1219260-638557347940694485.jpg
Doc-P-1219260-638557347940694485.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سُحبت أمس، الخميس، في جوهانسبورغ  قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 توتال إنيرجيز، وأسفرت عن مجموعات متباينة ومواجهات منتظرة.
وستشهد تصفيات "كان 2025" مشاركة 48 منتخبًا تمّ توزيعها على 12 مجموعة تحتوي كل منها على 4 منتخبات، حيث سيتأهل الأول والوصيف من كل مجموعة، ما عدا مجموعة المغرب، الذي ضمن تأهله إلى النهائيات باعتباره البلد المضيف.
Advertisement

وتنطلق التصفيات الإفريقية في شهر أيلول المقبل وسيتأهل على إثرها 23 منتخباً للنهائيات القارية إضافة للمغرب، البلد المضيف.

وفيما يلي نتائج قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 توتال إنيرجيز :

المجموعة الأولى :  تونس - مدغشقر - جزر القمر - غامبيا 

المجموعة الثانية : المغرب - الغابون - جمهورية إفريقيا الوسطى - ليسوتو 

المجموعة الثالثة : مصر - الرأس الأخضر - موريتانيا - بوتسوانا 

المجموعة الرابعة : نيجيريا - بنين - ليبيا - رواندا 

المجموعة الخامسة : الجزائر - غينيا الاستوائية - توغو - ليبيريا 

المجموعة السادسة : غانا - أنغولا - السودان - النيجر 

المجموعة السابعة : كوت ديفوار - زامبيا - سيراليون - تشاد 

المجموعة الثامنة : الكونغو الديمقراطية - غينيا - تنزانيا - إثيوبيا 

المجموعة التاسعة : مالي - موزمبيق - غينيا بيساو - إسواتيني 

المجموعة العاشرة : الكاميرون - ناميبيا - كينيا - زيمبابوي 

المجموعة الحادية عشرة : جنوب إفريقيا - أوغندا - الكونغو - جنوب السودان

المجموعة الثانية عشرة : السنغال - بوركينا فاسو - مالاوي - بوروندي 
المصدر: بي إن سبورتس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:08 | 2024-07-05
02:00 | 2024-07-05
23:59 | 2024-07-04
18:38 | 2024-07-04
16:34 | 2024-07-04
14:46 | 2024-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24