بالتفاصيل.. إليكم قرعة تصفيات كأس "أمم إفريقيا - المغرب 2025"

سُحبت أمس، الخميس، في جوهانسبورغ قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 توتال إنيرجيز، وأسفرت عن مجموعات متباينة ومواجهات منتظرة.
وستشهد تصفيات "كان 2025" مشاركة 48 منتخبًا تمّ توزيعها على 12 مجموعة تحتوي كل منها على 4 منتخبات، حيث سيتأهل الأول والوصيف من كل مجموعة، ما عدا مجموعة المغرب، الذي ضمن تأهله إلى النهائيات باعتباره البلد المضيف.
وتنطلق التصفيات الإفريقية في شهر أيلول المقبل وسيتأهل على إثرها 23 منتخباً للنهائيات القارية إضافة للمغرب، البلد المضيف.
وفيما يلي نتائج قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 توتال إنيرجيز :
المجموعة الأولى
: تونس - مدغشقر - جزر القمر - غامبيا
المجموعة الثانية
: المغرب - الغابون - جمهورية إفريقيا الوسطى - ليسوتو
المجموعة الثالثة
: مصر - الرأس الأخضر - موريتانيا - بوتسوانا
المجموعة الرابعة
: نيجيريا - بنين - ليبيا - رواندا
المجموعة الخامسة
: الجزائر - غينيا الاستوائية - توغو - ليبيريا
المجموعة السادسة
: غانا - أنغولا - السودان - النيجر
المجموعة السابعة
: كوت ديفوار - زامبيا - سيراليون - تشاد
المجموعة الثامنة
: الكونغو الديمقراطية - غينيا - تنزانيا - إثيوبيا
المجموعة التاسعة
: مالي - موزمبيق - غينيا بيساو - إسواتيني
المجموعة العاشرة
: الكاميرون - ناميبيا - كينيا - زيمبابوي
المجموعة الحادية عشرة
: جنوب إفريقيا - أوغندا - الكونغو - جنوب السودان
المجموعة الثانية عشرة
: السنغال - بوركينا فاسو - مالاوي - بوروندي