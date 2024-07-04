الأرجنتين تتأهل إلى نصف نهائي كوبا أميركا بفضل "ركلات الحظ"

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احتاجت الأرجنتين بطلة العالم، إلى ركلات الترجيح لبلوغ نصف نهائي بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بفوزها على الإكوادور بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 1-1، في هيوستن بولاية تكساس الأميركية.وبدد قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، أي شكوك حول إصابته في عضلات الفخذ الخلفية، وشارك أساسيا من البداية وفي الدقيقة 35 نفذ ركلة ركنية حوّلها أليكسيس ماك أليستر إلى ليساندرو مارتينيز، الذي أحرز بضربة رأس الهدف الأول للأرجنتين.ومن ركلة جزاء اصطدمت كرة لقائد الإكوادور إينر فالنسيا في القائم قبل أن يحرز كيفن رودريغيز هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم النتيجة.وأهدر ميسي ركلة الترجيح الأولى، قبل أن ينقذه حارسه إيميليانو مارتينيس بصده ركلتين.وفي مراحل خروج المغلوب في كوبا أميركا لا تلعب الفرق وقتا إضافيا لحسم النتيجة إلا في المباراة النهائية.