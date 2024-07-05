Advertisement

رياضة

قبل القمة الأوروبية بين البرتغال وفرنسا.. رسالة من رونالدو إلى الجماهير

Lebanon 24
05-07-2024 | 04:08
A-
A+
Doc-P-1219416-638557747850340182.jpg
Doc-P-1219416-638557747850340182.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي رسالة إلى جماهير منتخب بلاده قبل مواجهة فرنسا مساء اليوم الجمعة.
منتخب البرتغال الأول لكرة القدم يواجه نظيره الفرنسي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها في الفترة من 14 حزيران إلى 14 تموز.
Advertisement

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء الخميس، صورة للجماهير البرتغالية، مع تعليق: "كنا وسنظل دائما معا.. صدقوني".
ويتعرض الأسطورة البرتغالية، لانتقادات عنيفة في النسخة الحالية من بطولة "اليورو"، بسبب تراجع مستواه، وفشله في تسجيل أي هدف - حتى الآن -.

وعاش رونالدو ليلة عصيبة للغاية، في دور ثمن نهائي كأس أمم أوروبا، أهدر خلالها عدة فرص، وأهمها كانت ركلة جزاء في نهاية الشوط الإضافي الأول، حيث تصدى الحارس السلوفيني يان أوبلاك لتسديدته ببراعة، ليدخل "الدون" في نوبة بكاء، لكنه تقدم لتسديد ركلة الترجيح الأولى وأسكنها الشباك.

وكاد المنتخب البرتغالي أن يودع المسابقة، بعد لقطة رونالدو، لولا تألق الحارس ديوغو كوستا، الذي أنقذ أهدافا محققة، قبل أن يتألق في ركلات الجزاء الترجيحية.

وستلعب البرتغال أمام المنتخب الفرنسي، اليوم الجمعة في ملعب "فولكسباركستاديون" بمدينة هامبورغ الألمانية عند الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:16 | 2024-07-05
02:00 | 2024-07-05
23:59 | 2024-07-04
23:00 | 2024-07-04
18:38 | 2024-07-04
16:34 | 2024-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24